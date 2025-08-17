الهند ترحب برونالدو في مباراة "تاريخية" منتظرة

يسافر كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي إلى الهند لمواجهة فريق "إف سي غوا" في مباراة وصفت بأنها "تاريخية" بدوري أبطال آسيا الثانية.

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، أمس الجمعة، النصر السعودي ونجومه في مواجهة فريق من الدوري الهندي الممتاز ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب فريقي الاستقلال الطاجيكي والزوراء العراقي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى الدور الثاني.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لنادي "إف سي غوا" رافي بوسكور لوكالة أسوشيتد برس: "إنها حقًا لحظة فريدة من نوعها للنادي، إذ إن استضافة النصر وكريستيانو رونالدو تُعدّ بلا شك أهم مباراة في تاريخ كرة القدم الهندية للأندية".

ولم يفز رونالدو (40 عاما) بأي لقب كبير منذ انضمامه إلى النادي السعودي عام 2022، ومن المتوقع أن يكون الفريق بكامل قوته عندما تبدأ المنافسات في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويضم النصر، الذي احتل المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، أيضًا أسماء شهيرة أخرى مثل نجم ليفربول السابق ساديو ماني، والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس، إلى جانب الفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني إينيغو مارتينيز.

وأضاف بوسكور: "هذا إنجاز تاريخي لكرة القدم الهندية؛ مباراة كهذه تمنحنا فرصة إثبات قدرتنا على المنافسة على الساحة القارية، لنصبح جزءًا من أهم محطات هذه الرياضة".

وأعرب بوسكور عن ثقته بأن الإثارة سوف تنتشر في أنحاء البلاد كافة، لتعطي اللعبة المحلية دفعة قوية تحتاجها بشدة.

وقال "إنها فرصة فريدة لجذب الاهتمام العالمي لكرة القدم الهندية، والأهم من ذلك، فرصة لإثارة اهتمام أكبر بكرة القدم الهندية بين المشجعين في جميع أنحاء البلاد، مما يمنح اللعبة الضوء الذي تحتاجه منذ فترة طويلة".

تأتي هذه القرعة في ظل أزمة كرة القدم الهندية المحلية، إذ كان من المقرر أن يبدأ موسم 2025-2026 من الدوري الهندي الممتاز في سبتمبر/أيلول، ولكن تم تعليقه بسبب عدم اليقين بشأن تجديد اتفاقية تنظيمية بين الاتحاد الهندي وشريكه التجاري، شركة تطوير رياضة كرة القدم المحدودة، في انتظار صدور قرار من المحكمة العليا.

إعلان

أوقفت أندية بنغالورو وأوديشا وتشينايين الرواتب أو أوقفت أنشطة كرة القدم حتى يتم العثور على حل.

قال بوسكور: "رغم أهمية الدعم المالي، فإن الصورة الأوسع نطاقًا تتمثل في الفرصة التي يوفرها هذا الدعم للنمو على المدى الطويل. إن الاهتمام العالمي، واهتمام الرعاية، وتفاعل الجماهير في لحظة كهذه، يُسهم في ترسيخ دعائم النادي، مما يسمح لنا بالاستثمار في المستقبل".