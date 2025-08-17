أرسنال يهزم مانشستر يونايتد وتشلسي يتعثر أمام كريستال بالاس

استهل أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على مضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الأولى بالمسابقة.

ويسعى أرسنال -صاحب المركز الثاني في آخر 3 مواسم- إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عاما.

على الجانب الآخر، تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى في أول ظهور هذا الموسم، في حين يسعى لمحو آثار الموسم الماضي الذي أنهى فيه الفريق الدوري في المركز الـ15، وهو أسوأ ترتيب للفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة.

وسجل ريكاردو كالافيوري هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 13.

⚽️ ريكاردو كالافيوري يفتتح التسجيل لآرسنال في شباك مانشستر يونايتد! 🔥 🤔 برأيك… هل يتحمل الحارس المسؤولية أم هناك خطأ ؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/yxCRLaFNQE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2025

ويستعد أرسنال لمواجهة ليدز يونايتد السبت المقبل، في حين يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولهام لحساب الجولة الثانية الأحد القادم.

تعثر تشلسي

أما تشلسي المتوج بلقب مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة، فبدأ مشواره الموسم الجديد بتعادل سلبي على أرضه أمام جاره كريستال بالاس بطل كأس درع الاتحاد الإنجليزي.

ورغم الاستحواذ الذي تجاوز 70%، فإن صاحب المركز الرابع الموسم الماضي عجز عن الوصول إلى شباك جاره الذي كان فاجأ ليفربول بطل الدوري بالفوز عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مباراة "درع المجتمع" بركلات الترجيح.

ويبدأ فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا الدوري بـ3 مواجهات ديربي، إذ يلتقي في المرحلة المقبلة خارج الديار مع وست هام، ثم يعود إلى "ستامفورد بريدج" للقاء فولهام.