10 تحديات تواجه مبابي في موسمه الثاني مع ريال مدريد

يبدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد موسمه الثاني مع النادي الملكي أمام العديد من التحديات التي يسعى لتغلّب عليها.

ويُعد موسم مبابي الأول مع الميرنغي (2024-2025) بمثابة مرحلة تأقلم على حد وصف صحيفة "آس" الإسبانية، وفيه قدّم أداء رائعا على الصعيد الفردي لكنه عانى من خيبة أمل جماعية على صعيد الألقاب.

وسجل مبابي في الموسم الماضي 44 هدفا في 59 مباراة بجميع البطولات، لكنه لم يحقق مع الفريق أي بطولة كبرى باستثناء التتويج بلقبي السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال".

وظهر مبابي (26 عاما) بحالة بدنية جيدة في المباراة الودية لريال مدريد ضد تيرول في النمسا، وفيها أزال كل الشكوك حوله، إذ كان أفضل لاعب في الفريق الملكي بعد أن سجل هدفين وصنع ثالثا لزميله رودريغو.

ووضع ريال مدريد كامل ثقته في مبابي بعد أن منحه القميص رقم 10 عقب رحيل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، ويأمل النادي أن يتألق الفرنسي في الموسم القادم ويقود الفريق لمنصات التتويج.

وبحسب صحيفة "آس" يواجه مبابي 10 تحديات في الموسم القادم هي:

1. البدء بقوة: يتوجب على مبابي أن يحقق انطلاقة قوية في الموسم الجديد على عكس السابق الذي بدأه بمستوى متذبذب، لدرجة أنه اعترف أنه وصل القاع بعد مواجهة أتلتيك بلباو في سان ماميس، وعليه يجب أن يكون الحال مختلفا منذ البداية.

2. التتويج بالليغا: رغم أن البطولة المحلية ليست الهدف الأكبر لريال مدريد وفق "آس"، لكن مبابي يسعى بقوة لإضافتها إلى سجّله بعد تتويجه بـ7 ألقاب بالدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

3. دوري الأبطال: هي البطولة التي يطمح إليها مبابي أكثر من غيرها، خاصة وأنه انتقل إلى ريال مدريد من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا. مع باريس سان جيرمان اقترب منها في موسم 2019-2020 قبل أن يخسر في النهائي أمام بايرن ميونخ.

4. الفوز بالبطولات الأخرى: يتعيّن على مبابي القتال من أجل الفوز بألقاب أخرى مثل السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، صحيح أنها ألقاب أقل شأنا لكنها تبقى هدفا لكل اللاعبين.

5. الكرة الذهبية: التتويج بالألقاب الكبرى سيقرّب مبابي من أهم وأعرق جائزة فردية والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

6. تحطيم رقمه القياسي: سجّل مبابي 44 هدفا في الموسمين الماضيين مع ريال مدريد وسان جيرمان، والتحدي الآن هو تجاوز هذا الرقم ولديه 63 مباراة على أقصى تقدير لتحقيق ذلك.

7. الانسجام مع فينيسيوس: ربما هذا هو واحد من أكبر التحديات، ففي الموسم الأول لم تكن الشراكة بين اللاعبين ناجحة تماما، وهناك فرصة جديد مع المدرب تشابي ألونسو لتصحيح المسار.

8. التألق في المباريات الكبيرة: ظهر مبابي بقوة في بعض المواجهات الكبرى بالموسم الماضي أمام مانشستر سيتي وبرشلونة خاصة في مرحلة الإياب من الليغا، لكنه غاب في مباريات عديدة أبرزها ضد ليفربول وأرسنال في دوري الأبطال.

9. التواصل مع الجمهور: علاقة مبابي بأنصار ريال مدريد لم تكن سيئة لكنها لم تصل للمثالية، فقد تعرّض لصافرات الاستهجان أمام أرسنال. أداء قوي في موسمه الثاني سيقّوي علاقته بالأنصار.

10. المنافسة مع لامين جمال: مع تراجع تأثير إيرلينغ هالاند وفق "آس"، أصبح الصراع العالمي بين مبابي ولامين، في الموسم الماضي كانت الكفة راجحة تماما للأخير وعليه يسعى الفرنسي للثأر.