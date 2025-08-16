هالاند مهاجم مان سيتي ينفق الملايين لشراء السيارات الفارهة

ينفق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أموالا طائلة سنويا من أجل اقتناء أحدث وأفخم السيارات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هالاند (25 عاما) ينفق سنويا أكثر من 5 ملايين يورو على اقتناء السيارات الفاخرة فقط.

وأشارت إلى أن هالاند يتقاضى راتبا إجماليا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، الأمر الذي يتيح له "التمتع بترف لا يحصل عليه إلا أصحاب الثروات الطائلة".

وخلال عام 2025 وصل مجموع ما تقاضاه هالاند منذ وصوله إلى السيتي صيف عام 2022 قادما من بوروسيا دورتموند إلى 27.3 مليون جنيه إسترليني (31.6 مليون يورو).

Erling Haaland de passage en Alsace à l’usine Bugatti. Pour commander sa Bugatti Tourbillon ?? 🚗 ⚽️ 📹 Dodi_cars_france_photos (Insta)#Bugatti #Haaland pic.twitter.com/wCMRu7rVlu — Le Coach 💥 (@TheCoach_2) May 28, 2025

وعلّقت الصحيفة ذاتها "مع دخل بهذا الحجم، يمكن للنجم الشاب أن يستمتع برفاهيات لا تُتاح إلا للأثرياء، ومنها اقتناء السيارات الفاخرة".

وغالبا ما يُشاهد هالاند، وهو يقود بنفسه بعضا من هذه السيارات في شوارع إنجلترا، أو خلال عطلته التي يقضيها في الغالب بإسبانيا.

وظهر هالاند مؤخرا في أحد شوارع ماربيا الإسبانية وهو يقود سيارة من نوع فيراري "GTS 812" التي اشتراها بداية العام الحالي ويصل سعرها إلى نصف مليون يورو.

وكان آخر ما اقتناه هالاند هو سيارة فورد شيلبي سوبر سنايك سبورت "F-150" وهي أشبه بدبابة، وتنتشر بالعادة في الولايات المتحدة أكثر من أوروبا.

وتتميز تلك السيارة بقدرة مذهلة على الانطلاق من صفر إلى 100 كلم/س في 3 ثوان تقريبا، وهو رقم خارق لسيارة بالنسبة لسيارة يتجاوز سعرها 200 ألف يورو.

في الأشهر الأخيرة شوهد النرويجي وهو يقود السيارات الفاخرة التالية:

بورشه "911 "GT3" يصل سعرها إلى 200 ألف يورو، اشتراها بعد توقيعه عقده الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي.

أستون مارتن "DBX 4×4" يصل سعرها إلى 400 ألف يورو.

بوغاتي توربيون بقوة 1800 حصان، اشتراها في مارس/آذار الماضي بنحو 5 ملايين يورو.

رولز رويس "SUV" بقيمة 350 ألف يورو.

مرسيدس مايباخ 4 بقيمة 300 ألف يورو.

أودي أفانت كواترو "RS6" بسعر 140 ألف يورو.

وأتمت الصحيفة "كل هذه الرفاهيات ليست بعيدة عن متناول من يتقاضى نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو مبلغ يكفي لاقتناء أي سيارة تخطر على البال".

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد هالاند وفريقه مانشستر سيتي لبدء حملة استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح ليفربول.

ويحل "السيتزنز" ضيفا على وولفرهامبتون بملعب مولينيو، مساء اليوم عند الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في الجولة الأولى من البريميرليغ.