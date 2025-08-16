موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

ويشارك الاتحاد في البطولة بصفته بطلا للدوري والكأس الموسم الماضي، في حين يلعب النصر كونه صاحب المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.

وتقام بطولة كأس السوبر في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري.

لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعتمد مشاركة النادي @ALAHLI_FC في كأس السوبر السعودي 2025 – 2026. pic.twitter.com/xbtRZkjisZ — كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) July 22, 2025

موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي

تقام مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الثلاثاء 19 أغسطس/آب 2025 على ملعب هونغ كونغ، وتنطلق الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الرابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

قنوات البث المباشر لمباراة الاتحاد والنصر

قناة ثمانية السعودية (تمتلك حقوق بث البطولات السعودية، ومن بينها كأس السوبر السعودي).

ويسعى الفريقان إلى الفوز باللقب من أجل دخول منافسات الدوري السعودي 2025-2026 بمعنويات عالية.

وسيجمع نصف النهائي الثاني فريقي القادسية والأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس/آب الجاري.

وتأتي إقامة كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ استمرارا لإستراتيجية البطولة في إقامة عدد من نسخها خارج المملكة، بهدف بناء شراكات دولية إستراتيجية تعزز انتشار كرة القدم المحلية.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الاتحاد

بينتو، الغنام، مارتينيز، بوشل، سيماكان، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، فيليكس، ماني، كومان، رونالدو.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد النصر

حامد الشنقيطي، آل موسى، مهند الشنقيطي، دانييلو، ميتاي، فابينيو، كانتي، عوار، هيرنانديز، بنزيمة، بيرغوين.