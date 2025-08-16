بداية قوية للسيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

استهل مانشستر سيتي مهمة استرجاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل لافت، بعد فوزه اليوم السبت على مضيفه ولفرهامبتون برباعية نظيفة، موجها رسالة شديدة اللهجة لجميع منافسيه.

كان إيقاع المباراة بطيئا في نصف الساعة الأول، قبل أن يسجل السيتي هدفين في غضون 3 دقائق، الأول من هالاند في الدقيقة (34) بعد عرضية من ريكو، والثاني من رايندرس بعد تمريرة من النرويجي أوسكار بوب.

وجاء الهدف الثالث عن طريق هالاند في الدقيقة (61)، بينما أنهى البديل ريان شرقي مهرجان الأهداف بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة (81).

وعلى ملعب "فيلا بارك" انتزع أستون فيلا نقطة ثمينة، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، رغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين.

وافتتحت الجولة الأولى من الدوري، الجمعة بفوز ليفربول الصعب على بورنموث 4-2 في مستهل رحلة الدفاع عن لقبه.

وحقق توتنهام فوزا سهلا على بيرنلي العائد إلى الدوري الممتاز، بثلاثية نظيفة منها هدفان للبرازيلي ريشارليسون.

افتتح ريشارليسون التسجيل بعد عرضية من الغاني محمد قدوس ليتابعها في مرمى حارس بيرنلي بعد مرور 10 دقائق.

وانتظر توتنهام منتصف الشوط الثاني ليحسم النتيجة نهائيا في صالحه بعد أن أضاف ريشارليسون هدفا ولا أروع من ضربة مقصية بعد مجهود فردي من قدوس في الدقيقة (60).

ومن هجمة مرتدة سريعة أضاف برندن جونسون الهدف الثالث للسبيرز في الدقيقة (66).

وأكرم سندرلاند الصاعد إلى أندية النخبة وفادة وست هام بفوز عريض بـ3 أهداف دون رد، سجلها الإسباني إيلييسر ماييندا في الدقيقة (61) ودانيال بالارد في الدقيقة (73) والبديل الفرنسي ويلسون ايزيدور في الدقيقة (90+2).

في حين انتزع فولهام التعادل بنتيجة 1-1 من مضيفه برايتون، فبعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف مات أورايلي من ركلة جزاء في الدقيقة (55)، أدرك فولهام التعادل في الوقت بدل الضائع بهدف البديل البرازيلي رودريغو مونيز.

وستتواصل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، بلقاء القمة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، بينما يواجه نوتنغهام فوريست برنتفورد، ويلتقي تشلسي مع كريستال بالاس.

أما مباراة ليدز يونايتد مع إيفرتون فستكون الاثنين، لتختتم لقاءات أول أسابيع الدوري الإنجليزي الممتاز.