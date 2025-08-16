غوارديولا يحسم شائعات رحيل حارسه الأساسي إيدرسون إلى الدوري التركي

حسم الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الجدل الدائر حول مستقبل الحارس البرازيلي إيدرسون، مؤكدا أنه سيبقى الخيار الأول لحراسة عرين الفريق، وذلك رغم تكهنات ربطته بالانتقال إلى الدوري التركي عبر بوابة غالطة سراي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة إيدرسون، البالغ من العمر (31 عاما)، في خوض تجربة جديدة مع بطل تركيا، لكن مانشستر سيتي شدد على تمسكه بالحارس الذي تبقى في عقده موسم واحد.

كما ارتبط اسم بطل إنجلترا بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، خاصة بعد دفع 27 مليون جنيه إسترليني لاستعادة الحارس الشاب جيمس ترافورد من بيرنلي.

وردا على سؤال عن هوية الحارس الأساسي أمام وولفرهامبتون في مباراة السبت، قال غوارديولا: "حاليا إيدرسون هو الحارس الأساسي. إنه جاهز، نعم".

صفقات صيفية ورحيل نجوم

خلال فترة الانتقالات الحالية، أبرم مانشستر سيتي عدة صفقات بارزة، أبرزها الهولندي تيجاني رييندرز، والجزائري ريان آيت نوري، والفرنسي ريان شرقي، إضافة إلى الحارس ماركوس بيتينيلي والشاب سفيري نيبان.

في المقابل، شهد الفريق رحيل أسماء كبيرة مثل البلجيكي كيفن دي بروين، وكايل ووكر، والحارس سكوت كارسون، بينما أُعير جاك غريليش إلى إيفرتون، وكذلك فيتور رييس إلى جيرونا.

قائمة سيتي مكتظة

غوارديولا عبّر بسخرية عن ازدحام قائمة الفريق قائلا: "فترة الإعداد ما قبل الموسم حلم، لدينا 40 لاعبا، لا مشكلة. 45 لاعبا أيضا لا بأس، والجميع يتقبل ذلك. لكن ابتداء من الغد سيكون عليّ استبعاد لاعبين من القائمة كل أسبوع، وهذا ليس بالأمر المثالي"، مضيفا أن المنافسة على المراكز يجب أن تكون عادلة بما يسمح لكل لاعب بإظهار أفضل ما لديه.