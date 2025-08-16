شاهد.. محمد صلاح يبكي بسبب الراحل جوتا

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في نوبة بكاء بعد نهاية مباراة فريقه ضد بورنموث في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وساهم صلاح، أمس الجمعة، في فوز ليفربول على ضيفه بورنموث بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من البريميرليغ، إذ سجّل الهدف الرابع "للريدز" في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من مجهود فردي رائع.

وبعد صافرة النهاية أجهش صلاح (33 عاما) بالبكاء بعدما كرّمت جماهير ليفربول لاعبها الراحل البرتغالي ديوغو جوتا، الذي تُوفي بحادث سير مروّع قبل شهر ونصف تقريبا، في أجواء عاطفية للغاية.

ورددّت جماهير ليفربول بحماسة شديدة أغنية "لن تسير وحدك"، ورفعت أعلاما ولافتات ومطبوعات تحمل اسم جوتا، وهو ما تأثر به النجم المصري الذي لم يتمالك نفسه.

وقبل بداية المباراة شهدت مدرجات ملعب أنفيلد لحظات مهيبة، إذ رفعت لوحة فسيفسائية خضراء وحمراء وبيضاء في مدرج الكوب كتب عليها "DJ20″، وهما أول حرف من اسم جوتا ورقم القميص الذي كان يرتديه مع ليفربول.

ورفعت الجماهير أيضا لافتة كتب عليها "روت، دينيس، دوارتي، مافالدا (زوجة وأبناء جوتا)، أنفيلد سيكون بيتكم دائما، لن تسيروا وحدكم أبدا".

كما سبق انطلاق المباراة وقوف لاعبي الفريقين والجماهير دقيقة صمت، فيما وضع لاعبو ليفربول شارات سوداء على أذرعهم وارتدوا قمصانا عليها شعار "20 إلى الأبد"، بينما وُضعت صور جوتا وشقيقه أندريه سيلفا على شاشات الملعب.

Mo Salah was brought to tears as he applauded the Liverpool supporters singing at full time ❤️ pic.twitter.com/sRDD3dJBSn — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2025

رقم مميز لصلاح

وشهدت مباراة ليفربول وبورنموث تسجيل محمد صلاح هدفه العاشر في 9 مباريات افتتاحية بالدوري الإنجليزي مع "الريدز"، حسب موقع "ليفربول إيكو" البريطاني.

إعلان

كما هز النجم المصري شباك بورنموث للمرة الـ12 في 13 مباراة لعبها ضد "أحد خصومه المفضّلين" على حد وصف الموقع ذاته.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جميس بارك يوم الاثنين 25 أغسطس/آب الجاري ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في واحدة من القمم المبكرة موسم 2025-2026 من البريميرليغ.