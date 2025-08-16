رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

شاهد.. محمد صلاح يبكي بسبب الراحل جوتا

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 15: An emotional Mohamed Salah of Liverpool claps along as Liverpool fans in The Top stand sing Diogo Jota's song at full time during the Premier League match between Liverpool and Bournemouth at Anfield on August 15, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
محمد صلاح كان متأثرا بعد رفع جماهير ليفربول صور الراحل جوتا (غيتي)
16/8/2025

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في نوبة بكاء بعد نهاية مباراة فريقه ضد بورنموث في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وساهم صلاح، أمس الجمعة، في فوز ليفربول على ضيفه بورنموث بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من البريميرليغ، إذ سجّل الهدف الرابع "للريدز" في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من مجهود فردي رائع.

وبعد صافرة النهاية أجهش صلاح (33 عاما) بالبكاء بعدما كرّمت جماهير ليفربول لاعبها الراحل البرتغالي ديوغو جوتا، الذي تُوفي بحادث سير مروّع قبل شهر ونصف تقريبا، في أجواء عاطفية للغاية.

 

 

ورددّت جماهير ليفربول بحماسة شديدة أغنية "لن تسير وحدك"، ورفعت أعلاما ولافتات ومطبوعات تحمل اسم جوتا، وهو ما تأثر به النجم المصري الذي لم يتمالك نفسه.

وقبل بداية المباراة شهدت مدرجات ملعب أنفيلد لحظات مهيبة، إذ رفعت لوحة فسيفسائية خضراء وحمراء وبيضاء في مدرج الكوب كتب عليها "DJ20″، وهما أول حرف من اسم جوتا ورقم القميص الذي كان يرتديه مع ليفربول.

ورفعت الجماهير أيضا لافتة كتب عليها "روت، دينيس، دوارتي، مافالدا (زوجة وأبناء جوتا)، أنفيلد سيكون بيتكم دائما، لن تسيروا وحدكم أبدا".

كما سبق انطلاق المباراة وقوف لاعبي الفريقين والجماهير دقيقة صمت، فيما وضع لاعبو ليفربول شارات سوداء على أذرعهم وارتدوا قمصانا عليها شعار "20 إلى الأبد"، بينما وُضعت صور جوتا وشقيقه أندريه سيلفا على شاشات الملعب.

رقم مميز لصلاح

وشهدت مباراة ليفربول وبورنموث تسجيل محمد صلاح هدفه العاشر في 9 مباريات افتتاحية بالدوري الإنجليزي مع "الريدز"، حسب موقع "ليفربول إيكو" البريطاني.

كما هز النجم المصري شباك بورنموث للمرة الـ12 في 13 مباراة لعبها ضد "أحد خصومه المفضّلين" على حد وصف الموقع ذاته.

محمد صلاح سجل هدفه العاشر في 9 مباريات افتتاحية بالدوري الإنجليزي (الفرنسية)

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جميس بارك يوم الاثنين 25 أغسطس/آب الجاري ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في واحدة من القمم المبكرة موسم 2025-2026 من البريميرليغ.

