شاهد.. بنزيمة يستهل الموسم الجديد بأداء العمرة

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيمة (هداف فريق الاتحاد السعودي بطل دوري روشن لكرة القدم) على أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة، في أجواء إيمانية قبل انطلاق الموسم الجديد في المملكة.

وكشفت إدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين أن مباريات الموسم الرياضي 2026-2025 ستنطلق الخميس الموافق 28 أغسطس/آب 2025.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 النصر السعودي يضم الفرنسي كومان رسميا من بايرن ميونخ list 2 of 2 رابطة الدوري السعودي تعلن جدول مباريات دوري روشن end of list

ونشر النجم السابق لريال مدريد صورا على حسابه على إنستغرام أثناء أدائه لمناسك العمرة.

وتعود بنزيمة على مشاركة لحظاته الإيمانية مع جمهوره، مما يعكس ارتباطه العميق بالقيم الإسلامية، منذ انضمامه إلى الدوري السعودي.

الكريم في أطهر البقاع .. كريم بنزيما في رحاب مكة المكرمة يؤدي مناسك العمرة فجر اليوم 🕋🤍 pic.twitter.com/eFMqUon9b4 — ستوديو الاتحاد | ITTI STUDIO (@IttiStudio) August 14, 2025

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الفرنسي أثناء تأديته للمناسك، مبدين إعجابهم بنجم الاتحاد.

وكان بنزيمة (37 عاما) انضم إلى الاتحاد صيف 2023، وعلى مدار الموسمين الماضيين فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري.

وشارك النجم الفرنسي مع الاتحاد في 26 مباراة الموسم الماضي 2024-2025، سجل خلالها 18 هدفا، وقدَّم 9 تمريرات حاسمة.

وأسهم هذا اللاعب بشكل كبير في حصول الاتحاد على لقبي دوري روشن وكأس الملك.

وينتهي عقد بنزيمة مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، وسيدخل الفترة الحرة في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد 5 أشهر من الآن.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي حسم أمره بالبقاء مع الاتحاد لموسم إضافي، ليستمر في صفوف "العميد" حتى صيف 2027.