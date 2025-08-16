برشلونة يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة ريال مايوركا.. الموعد والقنوات الناقلة

نجح نادي برشلونة في قيد مهاجمه الجديد ماركوس راشفورد وحارس المرمى جوان غارسيا في الوقت المناسب، ليصبحا ضمن خيارات المدرب هانزي فليك في المباراة الافتتاحية لحامل لقب الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، اليوم السبت، والتي نستعرض موعدها والقنوات الناقلة لها.

وأعلن النادي الكتالوني أن اللاعبين أصبحا مقيدين رسميا في سجلات رابطة الدوري الإسباني، ليلتحقا بقائمة الفريق التي ستستهل رحلة الدفاع عن اللقب.

موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا، اليوم السبت على ملعب إيبيروستار، وتبدأ المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد مايوركا بالدوري الإسباني

beIN Sports HD2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وكان برشلونة قد ضم راشفورد الشهر الماضي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بينما تعاقد مع الحارس غارسيا قادما من إسبانيول في يونيو/حزيران الماضي.

ورغم إعلان قيد الثنائي، لا تزال ملفات كل من جيرارد مارتن والحارس البولندي فويتشيخ شتيزني غير متاحة عبر الموقع الرسمي للرابطة، ما يوحي بأن برشلونة ربما اضطر لترتيب أولوياته في عملية التسجيل، بسبب القيود المفروضة عليه من قواعد اللعب المالي النظيف.

وتسببت تلك القواعد في أزمة مستمرة للنادي الكتالوني، بعدما تجاوز إنفاقه على التعاقدات والأجور حجم الإيرادات في عدة مواسم سابقة.

وساهمت تسوية داخلية مع القائد مارك-أندريه تير شتيغن في تخفيف جزء من الأزمة، إذ وافق الحارس الألماني مؤخرا على اتفاق يتعلق بإجازة طبية طويلة الأمد، يسمح للنادي بالاستفادة من 80% من راتبه ضمن الهامش المالي المسموح به. وكان تير شتيجن قد رفض الأمر في البداية، قبل أن يوافق بعد فترة من المفاوضات، وقد خضع لجراحة ستبعده عن الملاعب ما لا يقل عن 3 أشهر.