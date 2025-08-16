بايرن ميونخ يتوج بلقب السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه

توّج فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بلقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم بالفوز على شتوتغارت بطل الكأس بنتيجة 2-1 يوم السبت.

أنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما بهدف سجله النجم الإنجليزي هاري كين بعد مرور 18 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" معقل شتوتغارت.

وفي الشوط الثاني، أضاف الكولومبي لويس دياز، المنضم من ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 77.

وقلص شتوتغارت الفارق بهدف وحيد سجله جيمي لويلينج في الدقيقة 93، لكنه لم يكن كافيا لحرمان منافسه من التتويج بالكأس التي تحمل اسم الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور.

وحقق بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني البلجيكي فنسنت كومباني أول ألقاب الموسم، ليجمع بين لقبي الدوري والسوبر، في حين اكتفى شتوتغارت بلقب الكأس.

كما عوض بايرن أيضا بهذا اللقب كبوة خروجه من دور الثمانية لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة بالخسارة بهدفين دون رد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منتصف يوليو/تموز الماضي.

ورفع بايرن أيضا رصيده إلى 8 ألقاب في كأس السوبر منذ إعادة البطولة مجددا عام 2010، ليعزز وجوده في قائمة الأكثر تتويجا.

أما شتوتغارت لم يستغل عاملي الأرض والجمهور، وخسر كأس السوبر للعام الثاني على التوالي بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام باير ليفركوزن في العام الماضي بعد التعادل 2-2 في زمن المباراة.

وبذلك تتعزز معنويات كومباني ولاعبيه قبل انطلاقة مشوار الفريق في بطولة الدوري بمواجهة لايبزيغ يوم الجمعة المقبل، ليحل بعدها بخمسة أيام ضيفا على فيهين فيسبادن في الدور الأول من كأس ألمانيا.

في المقابل، سيحل شتوتغارت ضيفا على يونيون برلين في الدوري، ثم يخرج لمواجهة آينتراخت براونشفايج في الكأس يومي 23 و26 أغسطس/آب الجاري.