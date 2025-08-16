المغرب ضد الكونغو الديمقراطية بكأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم، والتشكيلة المتوقعة، والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام مباراة الكونغو الديمقراطية ضد المغرب غدا الأحد على ملعب لاورينت بوكو، وتبدأ الساعة الواحدة مساء (13:00) بتوقيت الرباط (الثالثة مساء 15:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى وترتيبها كالتالي:

كينيا (7 نقاط) من 3 مباريات.

المغرب (6 نقاط) من 3 مباريات.

الكونغو الديمقراطية (6 نقاط) من 3 مباريات.

أنغولا (4 نقاط) من 4 مباريات.

زامبيا (دون نقاط) من 3 مباريات.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة.

وتنحصر المنافسة على بطاقتي التأهل بين منتخبات: كينيا والمغرب والكونغو الديمقراطية فقط، فيما خرجت أنغولا وزامبيا من المنافسة.

🎥 ملخص المباراة: 🇲🇦 3-1 🇿🇲 المغرب إلى النقطة السادسة بعد الفوز على زامبيا بثلاثية ضمن مباريات المجموعة الأولى! 🔝 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/E9yCUPVqPq#TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/sxPvR6LzOk — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 14, 2025

تشكيلة المغرب المتوقعة

1 مهدي حرار، 4 مروان الوادني، 20 محمد مفيد، 17 يوسف بلعماري، 3 أناس باش، 24 محمد ربيع حريمات، 8 خالد أيت أورخان، 13 بوشعيب العراسي، 19 أيوب مولوعة، 18 عماد رياحي، 25 أنس المهراوي.

وفاز "أسود الأطلس" في الجولة الأولى 2-0 على أنغولا، ثم خسر أمام كينيا صفر-1، قبل أن يحقق فوزا مستحقا على زامبيا 3-1، الخميس الماضي.

نسخة تاريخية لكأس أفريقيا

تُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في 3 دول شراكة، وهذا يمنحها طابعا استثنائيا على المستوى التنظيمي، وقد تم اختيار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام لافتتاح البطولة، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي، في حين تستضيف كمبالا مباراة تحديد المركز الثالث.