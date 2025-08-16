الجزائر ضد النيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الجزائر ضد النيجر في المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم، والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام مباراة النيجر ضد الجزائر الاثنين 18 أغسطس/آب على ملعب "نيايو الوطني"، وتبدأ الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الجزائر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الناقلة لمباراة النيجر ضد الجزائر في كأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وأصبح التأهل إلى الدور ربع النهائي الإقصائي بين منتخبات: أوغندا والجزائر وجنوب أفريقيا، في حين خرجت النيجر وغينيا من المنافسة تماما.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثالثة التي يلعب فيها المنتخب الجزائري:

أوغندا (6 نقاط) من 3 مباريات.

الجزائر (5 نقاط) من 3 مباريات.

جنوب أفريقيا (5 نقاط) من 3 مباريات.

غينيا (4 نقاط) من 4 مباريات (أنهت مبارياتها).

النيجر (نقطة واحدة) من 3 مباريات.

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة.

🎥 ملخص المباراة: 🇬🇳 1-1 🇩🇿 مواجهة غينيا والجزائر حصل منها كل منتخب على نقطة بعد لقاء قوي 🤝 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/E9yCUPUSZS#TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/GCfUJPhNxT — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 15, 2025

تشكيلة الجزائر المتوقعة

زكريا بوحلفاية، رضا حلايمية، أيوب غزالة، نوفل خاسف، آدم عليلات، مهدي بوجمعة، زكريا دراوي، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوارس، كوهيلي، أيمن محيوس.

واستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أفريقيا للمحليين بفوز عريض 3- صفر على أوغندا صاحبة الأرض في الجولة الأولى للبطولة، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا 1-1، وكرر التعادل بالنتيجة نفسها مع غينيا، الجمعة.

نسخة تاريخية لكأس أفريقيا

تُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة 2-30 أغسطس/آب 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

إعلان

وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في 3 دول شراكة، وهذا يمنحها طابعا استثنائيا على المستوى التنظيمي. وقد تم اختيار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام لافتتاح البطولة، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي، في حين تستضيف كمبالا مباراة تحديد المركز الثالث.