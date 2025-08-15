نجل أنشيلوتي يبدأ مشواره في كوبا ليبرتادوريس بفوز مع بوتافوغو

افتتح ديفيد أنشيلوتي، نجل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، مشواره بوصفه مديرا فنيا لفريق بوتافوغو البرازيلي بفوز ثمين 1-0 على ليغا دي كويتو الإكوادوري، في ذهاب دور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وحُسمت المباراة -التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب نيلتون سانتوس- بهدف مبكر سجله أرتور بعد 14 ثانية فقط من صافرة البداية، ليمنح حامل اللقب أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ورغم قيادة ديفيد (35 عاما) للفريق من على الخطوط، فإن المساعد كلادو كاكابا هو من وقع رسميا على أوراق المباراة بوصفه مدربا للفريق، وذلك بسبب عدم اكتمال التصاريح الإدارية من الاتحاد القاري (كونميبول)، وفقا لبيان النادي.

أنشيلوتي الابن تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي حتى عام 2026، بعد أن أقال المالك الأميركي جون تيكستور المدرب ريناتو بافيا، على خلفية خروج بوتافوغو من دور الـ16 في كأس العالم للأندية.

ويملك ديفيد خبرة تزيد على 10 سنوات في العمل الفني، إذ شغل مناصب عدة إلى جانب والده في أندية بايرن ميونخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد، كما كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، لكنه فضّل خوض تجربة المدير الفني.