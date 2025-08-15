مشجعون إسرائيليون يثيرون أزمة دبلوماسية مع بولندا بلافتة "مشينة"

فجّر مشجعو نادي مكابي حيفا الإسرائيلي موجة غضب في بولندا بعدما رفعوا لافتة ضخمة كُتب عليها "قتلة منذ عام 1939" خلال مباراة فريقهم أمام راكوف تشيستوخوفا البولندي، في إياب الدور التمهيدي الثالث لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

واعتُبرت اللافتة إهانة مباشرة لذكرى ملايين البولنديين الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية.

الواقعة التي جرت مساء الخميس في مدينة دبرتسن المجرية -حيث نُقلت المباراة لدواعٍ أمنية- سرعان ما أثارت ردود فعل غاضبة على أعلى المستويات السياسية في بولندا.

الرئيس كارول نافروتسكي وصف اللافتة بأنها "مشينة"، مضيفا عبر منصة "إكس": "إنها إهانة لذكرى البولنديين من ضحايا الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك 3 ملايين يهودي… غباء لا يمكن لأي كلمات تبريره".

وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي اعتبر الحادثة "تشويها مشينا للتاريخ" وطالب بـ"تنديد قوي" بما وصفه بـ"معاداة بولندا" من قِبل مثيري شغب إسرائيليين.

الجدل يعكس جروحا تاريخية عميقة بين البلدين، إذ لطالما شابت العلاقات البولندية – الإسرائيلية توترات مرتبطة بالمحرقة النازية (الهولوكوست) وما تلاها من اتهامات لبعض البولنديين بالتورط في قتل يهود خلال الاحتلال الألماني، وهي اتهامات يرفضها كثير من البولنديين باعتبارها محاولة لتشويه صورة أمة عانت بدورها ويلات الحرب.

"إسرائيل تقتل والعالم يلتزم الصمت"

السفارة الإسرائيلية في وارسو سارعت للتنديد باللافتة، مؤكدة عبر "إكس" أن "لا مكان لمثل هذه الكلمات والأفعال من أي طرف، لا في الملعب ولا خارجه"، مشددة على أن ما حدث "لا يعكس روح غالبية المشجعين الإسرائيليين".

ويرجّح أن تكون هذه اللافتة الإسرائيلية قد جاءت كرد على لافتة رفعها مشجعو راكوف تشيستوخوفا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، كُتب عليها: "إسرائيل تقتل والعالم يلتزم الصمت" في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة.

وتشن إسرائيل حرب إبادة دموية ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيتها حتى الآن -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن فتح تحقيق تأديبي بحق الناديين لنقل رسائل "لا تليق بحدث رياضي"، ووجه لمكابي حيفا تهمة سوء السلوك، فيما فاز راكوف تشيستوخوفا في المباراة 2-صفر، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية 2-1 ويضرب موعدا مع مواجهة فاصلة لاحقا هذا الشهر.