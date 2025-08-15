لفتة إنسانية من لاعبي تشلسي تجاه الراحل جوتا وشقيقه أندريه

قرّر لاعبو تشلسي الإنجليزي التبرع بجزء من مكافآتهم المالية الخاصة بالتتويج بكأس العالم للأندية لأسرتي اللاعبين الراحلين الشقيقين ديوغو جوتا وأندريه سيلفا.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن لاعبي تشلسي ومدربهم إنزو ماريسكا سيحصلون على مكافأة قدرها 11.4 مليون جنيه إسترليني، وقد تم التوافق بينهم وبين إدارة النادي على التبرع بجزء منها لأسرتي اللاعبين.

وأوضحت أن قيمة المكافأة هي جزء من 87 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو) أنعشت خزينة النادي اللندني بعد التتويج بمونديال الأندية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

Chelsea will be making a financial donation to Diogo Jota's family using Club World Cup player bonuses. Class 💙 (h/t @TheAthleticFC) pic.twitter.com/8CHvdX4QmM — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 14, 2025

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذه المبادرة الإنسانية بالقول "هذا الحدث المأساوي (وفاة جوتا وشقيقه) قد يدفع من كانوا على أرض الملعب خصوما أشداء إلى التصرف خارجه بطريقة قد تكون غير متوقعة، لكنها قبل كل شيء نبيلة ومحفزة".

ويُضاف هذا الموقف إلى سلسلة من المبادرات التي أُطلقت في أوروبا لتكريم الراحل جوتا، من بينها قرار ناديه ليفربول سحب قميصه رقم 20 وإقامة تمثال تذكاري له، ووضع شعار "20 إلى الأبد" على قميص الفريق طوال موسم 2025-2026.

وشهدت مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة بمواجهة بين ليفربول حامل اللقب وضيفه بورنموث، فعاليات عديدة لتكريم جوتا وأندريه سيلفا.

وتوفي جوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا يوم 3 يوليو/تموز 2025، في حادث سير مروّع بمقاطعة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية.

يُذكر أن تشلسي كان قد تُوج يوم 13 يوليو/تموز الماضي بلقب أول نسخة موسّعة من كأس العالم للأندية بعد فوزه في النهائي 3-0 على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ تشلسي مبارياته الرسمية بالموسم الجديد عندما يستقبل ضيفه كريستال بالاس المتوج مؤخرا بالدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي"، في الجولة الافتتاحية من البريميرليغ على ملعب ستامفورد بريدج، الأحد عند الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.