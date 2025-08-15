قيمة التشكيلة الأساسية لجميع فرق البريميرليغ موسم 2025-2026

في العصر الجديد لكرة القدم تزداد أسعار اللاعبين بشكل كبير، وقد تصل بعض الصفقات أحيانا إلى أرقام مذهلة، ولا سيما تلك التي تبرمها أندية الصفوة في أوروبا.

وأدى تضخّم القوة المالية في عالم الساحرة المستديرة إلى وجود الكثير من الصفقات التي تجاوزت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو، والتي أصبحت أمرا عاديا وشائعا، مع الإشارة إلى صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، باعتبارها الصفقة الأغلى في التاريخ حتى الآن والوحيدة التي تخطت حاجز الـ200 مليون.

وتتمتع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة مالية هائلة، دون غيرها من نظيراتها في الدوريات الأخرى التي نجد فيها ناديين أو 3 وربما 4 على أقصى حد لديها إمكانيات كبيرة للصرف على انتقالات اللاعبين.

ويتصدر أرسنال فرق الدوري الإنجليزي من حيث قيمة التشكيلة الأساسية يليه مانشستر سيتي، وكلاهما تجاوز الرقم حاجز الـ800 مليون يورو.

اللافت أن ليفربول بطل البريميرليغ في الموسم الماضي 2024-2025 والذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يستقر في المركز الثالث، إذ بلغت قيمة تشكيلته الأساسية 718 مليون يورو.

أما مانشستر يونايتد فهو خارج الخمسة الكبار في هذه القائمة، التي أكملها تشلسي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسّعة الأولى، ونيوكاسل يونايتد على التوالي.

وتاليا قيمة التشكيلة الأساسية لجميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير:

أرسنال: 840 مليون يورو. مانشستر سيتي: 812 مليون يورو. ليفربول: 718 مليون يورو. تشلسي: 615 مليون يورو. نيوكاسل يونايتد: 539 مليون يورو. مانشستر يونايتد: 500 مليون يورو. توتنهام هوتسبير: 436 مليون يورو. أستون فيلا: 385 مليون يورو. كريستال بالاس: 338 مليون يورو. برايتون ألبيون: 307 ملايين يورو. نوتنغهام فورست: 304 ملايين يورو. بورنموث: 267 مليون يورو. برينتفورد: 257 مليون يورو. إيفرتون: 250 مليون يورو. فولهام: 246 مليون يورو. وست هام يونايتد: 242 مليون يورو. ولفرهامبتون: 226 مليون يورو. ليدز يونايتد: 188 مليون يورو. سندرلاند: 164 مليون يورو. بيرنلي: 129 مليون يورو.