قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تسفر عن مواجهات صعبة للأندية السعودية

ستخوض أندية السعودية الأهلي (حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم) والهلال والاتحاد مواجهات صعبة في مرحلة الدوري للمسابقة القارية التي ستنطلق منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، بعد سحب قرعة موسم 2025-2026 اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي للعبة بالعاصمة الماليزية.

ويلعب الأهلي السعودي -في مرحلة الدوري- أمام شباب الأهلي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، والشارقة الإماراتي، والغرافة والسد القطريين، والشرطة العراقي، والدحيل القطري، والوحدة الإماراتي.

وسيلعب البطل السعودي على أرضه أمام شباب الأهلي وناساف والشارقة والغرافة، في حين سيلعب خارج أرضه أمام السد والشرطة والدحيل والوحدة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية بنظامها الجديد موسم 2024-2025، تعود البطولة بمواجهات مرتقبة وقوية، وستشهد انطلاقتها في 15 سبتمبر/أيلول بمشاركة 24 فريقا.

ويعد الأهلي السعودي أحد 5 أندية سبق لها التتويج باللقب وتنافس في نسخة العام الحالي.

وسيواجه مواطنه الهلال أندية السد والشرطة وشباب الأهلي وناساف والدحيل والوحدة والشارقة والغرافة.

وسيلعب الهلال مباريات السد والشرطة والدحيل والوحدة على ملعبه ووسط جماهيره، في حين سيواجه شباب الأهلي وناساف والشارقة والغرافة خارج أرضه.

وسيلعب الاتحاد أمام شباب الأهلي وناساف والسد والشرطة والشارقة والغرافة والدحيل والوحدة.

وستكون مباريات الاتحاد على أرضه أمام شباب الأهلي وناساف والشارقة والغرافة، في حين سيلعب خارج أرضه ضد السد والشرطة والدحيل والوحدة.

وسيواجه السد الفائز بلقب البطولة القارية عام 2011 أندية تراكتور الإيراني والأهلي السعودي وشباب الأهلي والشرطة والشارقة والاتحاد والهلال والوحدة.

وسيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارجها مع تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر إقامته بين الثاني و11 مارس/آذار 2026.

وستقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، إذ تُلعب جميع المباريات اعتبارا من دور الثمانية وحتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل/نيسان 2026.

وفي منطقة الشرق، يخوض أولسان الكوري الجنوبي (الباحث عن اللقب القاري الثالث) مواجهات أمام بوريرام يونايتد التايلندي وملبورن سيتي الأسترالي وسانفريتشي هيروشيما الياباني وتشنغدو الصيني وشنغهاي بورت الصيني وفيسل كوبي الياباني وشنغهاي شينهوا الصيني وماتشيدا الياباني.

ويتقابل فيسل كوبي (بطل الدوري الياباني) مع أندية أولسان وملبورن سيتي وسول الكوري الجنوبي وتشنغدو وشنغهاي بورت وجوهور دار التعظيم الماليزي وشنغهاي شينهوا وجانجون الكوري الجنوبي.

ويلعب شنغهاي بورت (بطل الدوري الصيني) مع أولسان وفيسل كوبي وسول وماتشيدا وبوريرام يونايتد وجوهور دار التعظيم وسانفريتشي هيروشيما وجانجون.