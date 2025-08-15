النصر السعودي يضم الفرنسي كومان رسميا من بايرن ميونخ

أعلن نادي النصر السعودي، المنافس في دوري المحترفين، تعاقده مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة تمتد حتى عام 2028.

النصر كشف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن إتمام إجراءات التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، والذي سيحمل القميص رقم 21 مع الفريق. كومان كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر.

المسيرة الاحترافية لكومان بدأت في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن يشارك مع الفريق الأول موسم 2013-2014، لينتقل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي في 2014. وفي 2015، أعير إلى بايرن ميونيخ لمدة عامين، قبل أن يوقّع عقداً دائماً مع العملاق البافاري في 2017، حيث استمر حتى انتقاله للنصر.

خلال عشرة مواسم في بايرن، خاض كومان 339 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلاً حضوراً بارزاً ساهم في إحراز 21 لقباً، بينها عدة بطولات دوري وكأس محلية، ودوري أبطال أوروبا.

الصفقة تأتي ضمن تحركات النصر لتعزيز صفوفه هذا الصيف، بعد ضم المدافع الإسباني إنيجو مارتينيز في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن برشلونة، وكذلك المهاجم البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي.

قرعة دور المجموعات في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم، وضعت النصر في المجموعة الرابعة لمنطقة الغرب إلى جانب الزوراء العراقي، والاستقلال الطاجيكي، وجوا الهندي. البطولة ستنطلق منافساتها في 16 سبتمبر المقبل بمشاركة 32 فريقاً (16 من الشرق و16 من الغرب) موزعة على ثماني مجموعات.