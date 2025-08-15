لفتة الحساب الرسمي للكرة الذهبية تجاه ديمبيلي تثير جدلا

أثارت لفتة الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية مع نجم باريس جيرمان عثمان ديمبيلي بعد فوزه بجائزة رجل المباراة في كأس السوبر الأوروبي ضجة واسعة بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وحقق باريس سان جيرمان ريمونتادا كروية ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي، حيث كان الفريق متأخرا بنتيجة 2-0 في الدقيقة 80، لكنه تعادل 2-2 ثم فاز بركلات الترجيح 4-3.

حصل ديمبيلي على التقييم الأعلى بـ9.2 من منصة "سوفا سكور"، ليحرز جائزة رجل المباراة بعد تألقه وصناعته للهدف الثاني الذي أعاد الفريق الباريسي إلى أجواء اللقاء.

وبعد 24 ساعة فقط من فوزه بكأس السوبر، نشر الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية فيديو له وهو يشارك في مسابقة لاختيار أفضل لاعب.

واختار ديمبيلي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كأفضل لاعب شخصي بالنسبة له.

Who’s the greatest Ballon d’Or winner? 🏆

Ousmane Dembélé — nominated for the first time this year — had to choose between legends…

Who would you pick as the ultimate Ballon d’Or winner?#ballondor pic.twitter.com/iywE71qpVY — Ballon d'Or (@ballondor) August 14, 2025

ورغم أن مقاطع الفيديو وأبرز لقطات المرشحين للجائزة قد نُشرت على منصة "إكس" منذ الإعلان عن المرشحين الـ30 للجائزة، إلا أن الكثيرين اعتبروا ظهور ديمبيلي بعد أقل من 24 ساعة ليس مصادفة.

يعيش النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي واحدة من أفضل فتراته الكروية على الإطلاق، حيث تحول إلى لاعب حاسم وصانع للفارق في كل بطولة يشارك بها.

وحقق الفرنسي أفضل أرقامه في مسيرته الرياضية حيث سجل 35 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 54 مباراة.

وبات الجناح الفرنسي المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك بعد موسمه الاستثنائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.