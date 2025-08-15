شاهد.. أرملة "بيليه فلسطين" توجّه رسالة خاصة لمحمد صلاح والفيفا

ناشدت أرملة نجم كرة القدم الغزي الشهيد سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين" النجم المصري محمد صلاح جلب حق زوجها، ومساعدتها في تسهيل سفرها وأطفالها بعيدا عن الحرب.

وكان الراحل سليمان العبيد أحد أبرز لاعبي منتخب فلسطين السابقين، واستشهد الأسبوع الماضي بقذيفة دبابة إسرائيلية -حسب تصريحات زوجته- قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية جنوب غزة، في مشهد يجسد معاناة الفلسطينيين تحت الحصار والجوع.

وكشفت زوجة سليمان العبيد تفاصيل اللقاء الأخير بزوجها، الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وردت أرملة العبيد في تصريحات صحفية على السؤال الذي وجهه المصري محمد صلاح إلى حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مطالبا بالكشف عن أسباب استشهاد العبيد.

وقالت دعاء العبيد في مقطع فيديو "أقول لفخر العرب، زوجي استشهد مقهورا وهو يبحث عن الطعام، وأطالبه بالعمل على إعادة حق زوجي لأبنائه، وأطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذلك أيضا".

زوجة لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد الشهير بـ"بيليه فلسطين" تطالب #محمد_صلاح بجلب حقه ومساعدتها بتسهيل سفرها وأطفالها بعيدا عن الحرب pic.twitter.com/GhzBgEFdED — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 13, 2025

وأوضحت أن زوجها بدأ قبل نحو شهر ونصف الهشر بالذهاب إلى نقاط المساعدات وسط وجنوب القطاع لإحضار الطعام لأطفاله الخمسة، لافتة إلى أن اللاعب الراحل شبّه نقاط المساعدات الأميركية برياضة كرة القدم لكثرة الجهد المبذول فيها ولنظامها المرهق.

وأضافت أن عائلتها نزحت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد تدمير منزلهم، متنقلة بين خيام النزوح في الجنوب والوسط في ظل أوضاع معيشية صعبة للغاية.

وتابعت "الراتب الذي كان يستلمه سليمان لم يكن يكفينا ليوم واحد بسبب الغلاء الكبير وعدم توفر المواد الغذائية"، مؤكدة أن الأسرة قضت أياما طويلة بلا خبز، مشيرة إلى أن سعر كيلوغرام الطحين بلغ 32 دولارا".

وفي بداية يوليو/تموز الماضي، قالت سوزان شلبي نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، للجزيرة مباشر، إن الاتحاد وثّق استشهاد 785 من الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي الفلسطيني، ويشمل عدد الشهداء كلا من اللاعبين والإداريين في مختلف الألعاب.

وأوضحت المتحدثة أن غالبيتهم استشهدوا في قطاع غزة، إلى جانب 23 شهيدا في الضفة الغربية.