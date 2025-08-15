رياضة|الأميركتان

أحدث منتخب بالعالم يخسر برباعية في أول ظهور دولي له

منتخب جزر مارشال لكرة القدم 2025 Marshall Islands Soccer Federation @SoccerFedMI
منتخب جزر مارشال لكرة القدم (اتحاد جزر مارشال)
15/8/2025-|آخر تحديث: 23:59 (توقيت مكة)

كتبت جزر مارشال فصلا جديدا في تاريخها الرياضي، بخوض منتخبها أول مباراة كرة قدم دولية على الإطلاق، رغم خسارته 4-0 أمام جزر العذراء الأميركية، في لقاء وُصف بالتاريخي أقيم على ملعب مدرسة ثانوية في ولاية أركنساس الأميركية.

المنتخب القادم من أرخبيل صغير في المحيط الهادي، يقطنه أقل من 40 ألف نسمة، لعب مباراته الافتتاحية على ملعب "جاريل وليامز بولدوج" الذي يتسع لـ3 آلاف متفرج، ويُعد معقل فريق كرة القدم الأميركية بالمدرسة المحلية.

مدرب المنتخب، لويد أويرز، قال قبل اللقاء في تصريحات خاصة لرويترز: "لدي شعور مميز هذا الصباح؛ إنها تجربة لا تُنسى… الانتشار الواسع لهذا الحدث في العالم يمنح شعورا رائعا".

أويرز تولى تدريب الفريق في عام 2022، ليقود مجموعة من اللاعبين يخوض معظمهم للمرة الأولى تجربة اللعب ضمن فريق من 11 لاعبا، وقبل المواجهة خاضوا خمس حصص تدريبية فقط، بمشاركة 20 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر من 40 عاما.

وأضاف المدرب: "كان الفريق متوترا بعض الشيء، وهذا أمر طبيعي، لكننا نتمتع بديناميكية جيدة خارج الملعب، وهذا ساعد في تحسين أدائنا. الآن، ندخل المباريات برغبة في المنافسة وتحويل طاقة التوتر هذه إلى تجربة إيجابية".

ورغم الخسارة، فإن المباراة تُعد نقطة انطلاق للمنتخب الأحدث على الساحة الدولية، في خطوة تهدف إلى بناء هوية كروية خاصة بجزر مارشال وتعزيز حضورها الرياضي عالميا.

المصدر: رويترز

