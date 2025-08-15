أحدث منتخب بالعالم يخسر برباعية في أول ظهور دولي له

كتبت جزر مارشال فصلا جديدا في تاريخها الرياضي، بخوض منتخبها أول مباراة كرة قدم دولية على الإطلاق، رغم خسارته 4-0 أمام جزر العذراء الأميركية، في لقاء وُصف بالتاريخي أقيم على ملعب مدرسة ثانوية في ولاية أركنساس الأميركية.

المنتخب القادم من أرخبيل صغير في المحيط الهادي، يقطنه أقل من 40 ألف نسمة، لعب مباراته الافتتاحية على ملعب "جاريل وليامز بولدوج" الذي يتسع لـ3 آلاف متفرج، ويُعد معقل فريق كرة القدم الأميركية بالمدرسة المحلية.

مدرب المنتخب، لويد أويرز، قال قبل اللقاء في تصريحات خاصة لرويترز: "لدي شعور مميز هذا الصباح؛ إنها تجربة لا تُنسى… الانتشار الواسع لهذا الحدث في العالم يمنح شعورا رائعا".

Here was the moment to open the second half: Header saved off the post, then a great job by 23 year-old Josiah Blanton to track back and stop the counter. The Marshall Islands🇲🇭 came just a few inches away from their first ever goal. https://t.co/yBNfTCsdJS pic.twitter.com/kNpxEkFcXy — The International Break (@InternatBreak) August 15, 2025

أويرز تولى تدريب الفريق في عام 2022، ليقود مجموعة من اللاعبين يخوض معظمهم للمرة الأولى تجربة اللعب ضمن فريق من 11 لاعبا، وقبل المواجهة خاضوا خمس حصص تدريبية فقط، بمشاركة 20 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر من 40 عاما.

وأضاف المدرب: "كان الفريق متوترا بعض الشيء، وهذا أمر طبيعي، لكننا نتمتع بديناميكية جيدة خارج الملعب، وهذا ساعد في تحسين أدائنا. الآن، ندخل المباريات برغبة في المنافسة وتحويل طاقة التوتر هذه إلى تجربة إيجابية".

ورغم الخسارة، فإن المباراة تُعد نقطة انطلاق للمنتخب الأحدث على الساحة الدولية، في خطوة تهدف إلى بناء هوية كروية خاصة بجزر مارشال وتعزيز حضورها الرياضي عالميا.