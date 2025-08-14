حلم اللعب مجددا يراود دولوفيو لاعب برشلونة السابق بعد غيابه 31 شهرا

يحلم الإسباني جيرارد دولوفيو مهاجم برشلونة السابق، بالعودة مجددا إلى ملاعب كرة القدم التي ابتعد عنها قبل أكثر من عامين ونصف العام تقريبا بسبب إصابة مزدوجة.

ولم يخض دولوفيو أي مباراة منذ 22 يناير/كانون الثاني 2023 حين تعرّض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وتفاقمت أكبر بسبب إصابة الغضروف بعدوى، وهو ما تسبب بهذه المدة الطويلة من الغياب عن كرة القدم.

ورغم ذلك يتمسك دولوفيو (31 عاما) الذي نشأ في أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، بأمل العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وقال دولوفيو، في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية على هامش مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير، "أعمل كل ما بوسعي في محاولة جادة للعودة إلى اللعب".

وأوضح لاعب أودينيزي السابق "كل شيء يصير ببطء شديد. الغضروف يلتئم بهدوء، سأرى إن كنت سأتمكن من اللعب يوما ما، فما زلت شابا".

وأنهى دولوفيو في يناير/كانون الثاني 2025 عقده مع أودينيزي بالتراضي، إذ لم تكن فترة التعافي الطويلة تتناسب مع متطلبات كرة القدم، ومع ذلك ما زال اللاعب يحافظ على علاقة قوية ووثيقة بالنادي وجماهيره، إذ يعتبر نفسه جزءا من "عائلة أودينيزي".

وقال دولوفيو "أنا شخص عاطفي وشغوف خاصة عندما أرى أن هناك عائلة تنتظرني وتمنحني هذا الحب، لا أرى مكانا آخر للاحتفال بعودتي سوى هنا (أودينيزي)".

وبدأت معاناة دولوفيو من الإصابة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وحينها وجد نفسه مجبرا على الخروج عند الدقيقة 25 من مباراة أودينيزي ونابولي، إثر إصابة في الركبة بدت وكأنها التواء بسيط، لكن بعد خضوعه لجراحة أُصيب بعدوى في الغضروف.

تفاقم الإصابة

مع توقف الدوريات على مستوى العالم بسبب منافسات كأس العالم 2022 في دولة قطر، واصل دولوفيو العلاج بعيدا عن الملاعب حتى عاد بعد شهرين (يناير/كانون الثاني 2023) أمام سامبدوريا.

إعلان

وفي تلك المباراة لم تدم مشاركته سوى 13 دقيقة قبل أن يغادر مجددا بسبب تفاقم الإصابة التي خضع على إثرها لجراحة ثانية.

وعن ذلك تحدّث دولوفيو "لسوء الحظ، بعد العملية أصبت بعدوى في الغضروف. لقد قضيت عامين أقاتل شيئا يكاد يتجاوز حدود البيولوجيا".

ويواصل دولوفيو بعد عامين ونصف العام من الغياب، العمل في صالة الألعاب الرياضية وخوض تدريبات فردية في مرافق أودينيزي، رغم فسخ عقده.

وأتم اللاعب "أفتقد كل شيء. غرفة الملابس، مقابلات ما بعد المباريات، أنا بخير وأتحسن كل شهر لكن ببطء. لم أستعد الثقة من أجل العودة إلى الملاعب".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "رغم كل هذه المتاعب، ما زال حلم دولوفيو حيا من أجل العودة إلى كرة القدم التي أحبها، والنادي الذي ينتظره".

وخلال مسيرته الكروية لعب دولوفيو لأندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، وواتفورد وإيفرتون الإنجليزيين، ميلان وأخيرا أودينيزي الإيطاليين.

وظهر دولوفيو بقميص أودينيزي في 68 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفا وقدم لزملائه 14 تمريرة حاسمة.