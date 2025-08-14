هل يُطيح ريال مدريد بغريمه برشلونة من عرش الليغا؟

تعود عجلة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الدوران، غدا الجمعة، وسط تساؤلات عدة، أبرزها عن مدى قدرة ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو على الإطاحة بالغريم برشلونة، بعد أن احتكر جميع الألقاب المحلية في الموسم الماضي.

ودفعت هيمنة برشلونة على الألقاب الثلاثة في إسبانيا، إدارة ريال مدريد إلى إنهاء فترة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثانية، رغم تتويجه قبل عام بثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا، وتعاقدت مع ألونسو الذي يحتاج، هو وفريقه إلى انطلاقة قوية على جميع الأصعدة.

وتُوج برشلونة بلقب الليغا في الموسم الماضي 2024-2025، بعدما حصد 88 نقطة أي بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

صفقات برشلونة وريال مدريد لموسم 2025-2026

يمكن القول، إن سوق انتقالات برشلونة كانت هادئة من حيث التعاقدات بسبب وضعه المالي المتأزّم، وهي أزمة جديدة قديمة يعاني منها النادي الكتالوني منذ سنوات.

واكتفى برشلونة بضم حارس المرمى خوان غارسيا من إسبانيول في صفقة بلغت 25 مليون يورو، والإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وروني بردغجي ذي الأصول السورية من كوبنهاغن الدانماركي.

وعلى النقيض تماما، أنفق ريال مدريد أكثر من 150 مليون يورو من أجل تعزيز خطوطه، خاصة في خط الدفاع، بضم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ألفارو كاريراس من بنفيكا، ودين هويسين من بورنموث، إضافة إلى المهاجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت.

وأبرم ريال مدريد هذه الصفقات في محاولة منه لنسيان خيبة الموسم الماضي، الذي لم يفز فيه الفريق بأي لقب كبير، كما تعرّض لـ4 هزائم ثقيلة أمام غريمه برشلونة في البطولات المحلية.

نتائج مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الموسم الماضي:

ريال مدريد 0-4 برشلونة (مرحلة الذهاب من الليغا).

ريال مدريد 2-5 برشلونة (نهائي كأس السوبر الإسباني).

برشلونة 3-2 ريال مدريد (نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة 4-3 ريال مدريد (مرحلة الإياب من الليغا).

مشكلات ريال مدريد وبرشلونة

عدم إبرام برشلونة صفقات كبرى يثير الشكوك في قدرة مدربه الألماني هانسي فليك على إبقاء جذوة حماس لاعبيه مشتعلة للدفاع عن اللقب، علما بأنه سيفقد مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في الجولات الأولى من الليغا بداعي الإصابة.

وتفتح هذه الإصابة المبكرة الباب أمام راشفورد للتألق إلى جوار لامين جمال ورافينا، كما يظل فيران توريس خيارا هجوميا بديلا آخر.

في المقابل من المتوقع أن يؤثر رحيل لوكا مودريتش بعد عام واحد من اعتزال توني كروس، على توازن الفريق، في ظل الشكوك التي تحيط بانسجام الثلاثي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو.

هل أتلتيكو مدريد قادر على مقارعة ريال مدريد وبرشلونة؟

تعتمد فلسفة أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني على الصلابة الدفاعية، لكن الفريق قد يظهر بشكل مغاير في الموسم الجديد بعد التعاقد مع الأرجنتيني تياغو ألمادا، ليعزز قوة الخط الهجومي إلى جانب مواطنيه جوليان ألفاريز وجوليانو سيميوني والفرنسي أنطوان غريزمان والنرويجي ألكسندر سورلوث.

هذه القوة الهجومية إلى جانب الصلابة الدفاعية المعهودة، قد تمنح "الروخي بلانكوس" الأمل في منافسة برشلونة وريال مدريد على الألقاب المحلية، وربما الذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد انطلاق الليغا وأول مباراة لبرشلونة وريال مدريد

ينطلق موسم 2025-2026 من الليغا بمواجهة تجمع بين جيرونا وضيفه رايو فاييكانو يوم الجمعة 15 أغسطس/آب 2025، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما يبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفا على ريال مايوركا في اليوم التالي.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على إسبانيول يوم الأحد المقبل، بينما يختتم ريال مدريد مباريات الجولة الأولى يوم الثلاثاء 19 من الشهر نفسه، عندما يستقبل ضيفه أوساسونا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.