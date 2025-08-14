منتخب لبنان يخسر أمام نيوزيلندا ويودع بطولة آسيا لكرة السلة

ودع منتخب لبنان بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة للرجال، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، وذلك عقب خسارته أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86-90، الخميس، في دور الثمانية للمسابقة.

وكان المنتخب اللبناني قريبا من حسم المباراة لصالحه، ومن ثم التأهل للدور قبل النهائي، بعدما تقدم على نظيره النيوزيلندي خلال الفترات الثلاث الأولى من اللقاء، غير أن أداء لاعبيه تراجع في الفترة الرابعة (الأخيرة)، ليمنح بطاقة الصعود للمربع الذهبي إلى منافسه.

وتقدم منتخب لبنان 32-13 في الفترة الأولى، وحسم الفترة الثانية لمصلحته بنتيجة 45-31، ثم حافظ على تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 62-56، غير أن منتخب نيوزيلندا قلب الطاولة في الفترة الأخيرة ليفوز باللقاء بفارق 4 نقاط.

وبذلك، ضرب منتخب نيوزيلندا موعدا مع منتخب الصين في الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهة أخرى بين منتخبي إيران وأستراليا، علما بأن منتخب لبنان كان هو الممثل العربي الوحيد في دور الثمانية للمسابقة القارية.