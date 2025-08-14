لماذا منح ريال مدريد لاعبه الجديد ماستانتونو الرقم 30؟

منح ريال مدريد الرقم 30 للاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو رغم أن الأرقام المعتمدة في الدوري الإسباني تبدأ من 1 إلى 25.

وقدم ريال مدريد اليوم الخميس لاعبه الجديد، فرانكو ماستانتونو، لوسائل الإعلام.

وأكد النادي الملكي، في بيان رسمي، أن اللاعب الأرجنتيني الواعد البالغ من العمر 18 عاما اجتاز الفحوصات الطبية، ووقع على عقده مع ريال مدريد الذي يمتد حتى صيف 2031.

وكان الريال أعلن في منتصف يونيو/حزيران الماضي تعاقده مع ماستانتونو قادما من ريفر بليت الأرجنتيني.

سر الرقم 30

الرقم الجديد هو نفسه الذي ارتداه الأرجنتيني مع ريفر بليت قبل انضمامه إلى النادي الملكي.

وينص قانون الدوري الإسباني على أن أرقام الفريق الأول يجب ألا تتعدى الرقم 25، وذلك يعني أن ريال مدريد سيسجل ماستانتونو مع الفريق الرديف لاكاستيا.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه تم تسجيل ماستانتونو في الفريق الرديف، حيث تُخصص الأرقام التي تزيد على 25 للاعبين الشباب. وهي صيغة استخدمها ريال مدريد بالفعل مع فينيسيوس في عام 2018.

وفي هذه الحالة، سيكون رقم 25 في ريال مدريد متاحا، في انتظار انتقال محتمل من سوق الانتقالات في الأسابيع المقبلة.

وترددت أنباء قوية مؤخرا أن العملاق المدريدي بصدد التعاقد مع إبراهيم كوناتي، مدافع ليفربول.

وقالت الصحفية أرانشا رودريغيز إن "مجرد ارتدائه الرقم 30 لا يعني أنه سيلعب أو يرتبط بأي صلة بكاستيا. إنه لاعب في الفريق الأول بكل معنى الكلمة".

وأوضحت رودريغيز أن هذا لا يعني أنه سيصبح لاعبا في فريق الكاستيا، كما يفعل اللاعبون الشباب عند انضمامهم للفريق الأول. بل سيكون ذلك ثغرة قانونية يمكن لريال مدريد من خلالها السعي للحصول على فرصة انتقال، إذا لزم الأمر، حتى 2 سبتمبر/أيلول.

وأضافت "من حيث المبدأ، الرقم 30 يتيح له اللعب طوال الموسم. كما لا يوجد حد أقصى لعدد المباريات أو أي شيء من هذا القبيل".