مشجع يرفض قص شعره بسبب مانشستر يونايتد

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وضع فرانك نفسه أمام تحدي عدم قص شعره حتى يفوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية، لكن حلمه لم يتحقق حتى الآن، بينما يستمر شعره في النمو وفي آخر قياس بلغ طوله 18 سم.

وقال فرنك لصحيفة "صن سبورت" لم أقص شعري لمدة 313 يوما، واللوم يقع على مانشستر يونايتد، إنه كابوس، لكنني أخطط لنهاية مثالية".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 مرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز list 2 of 2 الاتحاد الإنجليزي يوقف حكما مقالا بسبب تعليقاته المهينة لكلوب end of list

ومع ذلك، هذا الطول لا يزال غير كافٍ للنهاية المثالية التي يخطط لها فرانك، عندما يتمكن أخيرا من توديع شعره المجعد الذي أصبح الآن رمزا له.

ومع معاناة يونايتد من تحقيق فوزين فقط في الموسم الماضي، تجاوز الشاب صاحب صحيفة "ذا يونايتد ستراند"، 10 أشهر أو 313 يوما في تحديه.

وبالنسبة لفرانك إيليت، كان أداء الشياطين الحمر السيئ عبئا يثقل كاهله وصرح الشاب البالغ من العمر 29 عاما والمقيم في إسبانيا عن التحدي الذي يمثله شعره المتنامي باستمرار، قائلا "لقد كان صيفا قاسيا للغاية، كان الجو حارا جدا، خاصة هنا في إسبانيا، حيث أعيش حاليا".

وأضاف "كانت هذه أكبر صعوبة بالتأكيد. ثم حتى أشياء مثل الاستحمام، وتجفيف شعري في الحرارة الشديدة، ثم استخدام مجفف الشعر بجانب رأسي، أمرٌ مرهق للغاية. يستغرق تجفيفه ساعات بطبيعة الحال. كنت أستخدم عصابة رأس لأحاول إبعاده عن وجهي".

وتابع "جربت مؤخرا بعض كريم تجعيد الشعر، وبدا أنه هدأه قليلا، وهو أمر رائع، لكن من الواضح أن القيام بهذه الأشياء يستغرق وقتا، بينما هذه هي الطريقة الأكثر طبيعية".

وتحدث فرنك أيضا عن رد فعل أحبائه تجاه تحديه، موضحا "الجميع يدعمونني ويشاركونني الضحكات. لم يتغير شيء هناك، فهم يعلمون أنني ملتزم حتى النهاية، لذا عليهم أن يكونوا كذلك".

"I'll keep going until it's done" 😅 Manchester United fan Frank Ilett has vowed not to cut his hair until his side wins five matches in a row 💈 pic.twitter.com/3OCyG3Hf8k — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2025

النجومية

سبق أن تحدث فرانك مع "صن سبورت" في مارس/آذار الماضي تماما عندما كان تحديه ينمو بالفعل، ووصل إلى 60 ألف متابع لصفحته على إنستغرام بجانب ملايين المشاهدات التي حصل عليها.

إعلان

لكن فرانك أصبح الآن نجما صغيرا، فقد ظهر على منصات إعلامية مثل "سكاي سبورتس"، بينما تجاوز عدد متابعي صفحته على إنستغرام 200 ألف متابع.

تواصلت معه شركات كريمات تجعيد الشعر لاستخدام منتجاتها، وطلب منه المشجعون توقيعات في ملعب أولد ترافورد عندما زاره في نهاية الموسم الماضي.

يقول فرانك مازحا إن وصف شهرته يجب أن يُفهم "بشكل فضفاض" "لقد تواصلت معي بعض الشركات التي تبيع منتجات مثل كريمات تجعيد الشعر، وهناك محادثات أخرى مع علامات تجارية أخرى للشعر".

عندما يتمكن يونايتد في النهاية من الفوز بخمس مباريات متتالية، يعتزم فرنك قص شعره في أولد ترافورد، ويخطط للتبرع بالأموال التي سيجمعها من شعره المقصوص حديثا لمؤسسة "الأميرة الصغيرة".