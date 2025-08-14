ديمبيلي يتفوق على لامين جمال ويقترب من الفوز بالكرة الذهبية

قطع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، بعد تتويجه مع فريقه بكأس السوبر الأوروبي.

وتوج ديمبيلي (28 عاما) وسان جيرمان -أمس الأربعاء- بكأس السوبر بالفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفيها حصد اللاعب جائزة رجل المباراة.

وأضاف ديمبيلي هذا الكأس إلى قائمة إنجازاته الجماعية في عام 2025، بعد تتويجه سابقا بـ4 ألقاب هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال "السوبر الفرنسي"، دوري أبطال أوروبا.

عام استثنائي لديمبيلي

وعلّقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على ذلك بالقول إن "ديمبيلي في عام استثنائي، عقّد المهمة على لامين جمال"، كونهما أبرز مرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.

وأضافت "في منافسة شديدة التقارب بين اللاعبين، قد يكون انتصار باريس سان جيرمان في نهائي السوبر الأوروبي حاسما للفوز بالكرة الذهبية".

وتأخر سان جيرمان في النتيجة بهدفين أمام توتنهام هوتسبير، قبل أن يقلص الفريق الفرنسي النتيجة أولا عن طريق الكوري الجنوبي لي كان جي، ثم عدّل النتيجة بفضل تمريرة حاسمة من ديمبيلي سجل منها زميله البرتغالي غونزالو راموس هدف التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي منحت الباريسيين لقبهم الخامس في عام 2025.

وكان كأس السوبر الأوروبي الفرصة الأخيرة لديمبيلي من أجل إثبات تفوقه على لامين جمال، خاصة أن التصويت ينتهي يوم 25 أغسطس/آب الجاري، في حين سيُعلن عن اسم الفائز بالجائزة يوم 22 سبتمبر/أيلول القادم.

وقالت الصحيفة ذاتها إن "ديمبيلي فاز بكل شيء تقريبا في موسم 2024-2025، إذ حقّق سان جيرمان الثلاثية، وكان دوري الأبطال ذروة الإنجاز، وفيه كان اللاعب القائد الحقيقي لفريق المدرب لويس إنريكي".

وفي الوقت ذاته أشارت إلى أن نقطة ضعفه تتمثل في خسارة سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية 0-3 أمام تشلسي الإنجليزي الشهر الماضي، وهو ما تكرّر في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في مباراة إسبانيا وفرنسا التي سجل فيها لامين هدفين.

ديمبيلي يصنع الفارق

وخلال موقعة السوبر الأوروبي، لعب ديمبيلي دورا نشطا لكن في مركز آخر، حيث اعتمد عليه إنريكي في مركز "المهاجم الوهمي"، وهو ما فرض على اللاعب العودة إلى الخلف لتسلّم الكرة والإسهام في وسط الملعب، بدلا من التمركز كمهاجم صريح.

ولم يبرز في مركزه الجديد سوى بتمريرتين في عمق دفاع توتنهام، واكتفى بتسديدة يتيمة جانبت القائم.

وتحسّن أداؤه في الشوط الثاني إذ قاد هجمات باريس سان جيرمان وأتم 39 تمريرة صحيحة من أصل 42 (بنسبة 93%)، منها 22 في الثلث الهجومي الأخير.

وصنع ديمبيلي الفارق في النهاية، فبعد عدة عرضيات خطيرة أرسل كرة متقنة على رأس راموس، أحرز منها راموس هدف التعادل في الوقت القاتل، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح وفيها نجح "البعوضة" في تسجيل ركلته بكل هدوء.

