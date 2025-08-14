دوري أبطال آسيا 2025-2026.. موعد قرعة دور المجموعات وتصنيف الأندية والقنوات الناقلة

بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بحلتها الجديدة في موسم 2024-2025، تعود البطولة لتقديم مواجهات مرتقبة وحافلة بالإثارة، حيث تنطلق المنافسات بمشاركة 24 فريقا في مرحلة الدوري ابتداء من 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبعد تتويجه بلقبه الأول في مايو/أيار من هذا العام، يتطلع النادي الأهلي السعودي للدفاع عن الكأس في النسخة الثالثة والعشرين من أهم بطولات الأندية للرجال في قارة آسيا.

ويعد الأهلي واحدا من 5 أبطال سابقين يوجدون في سحب القرعة، والتي ستضم أيضا 3 أندية تشارك لأول مرة على الصعيد القاري، هي: نادي جانجوون الكوري الجنوبي وإف سي ماتشيدا زيلفيا الياباني وتشينجدو رونجتشينغ الصيني.

𝘼𝙨𝙞𝙖’𝙨 𝙗𝙞𝙜𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙝𝙤𝙬 𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙚! 🌟 The #ACLElite League Stage is ready to bring the best of the best in a fight for glory! 🏆 pic.twitter.com/5sqbKxBK6i — #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) August 13, 2025

متى تقام قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة؟

يقام حفل قرعة دور المجموعات الجمعة 15 أغسطس/آب 2025 بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بماليزيا، وينطلق الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

قنوات البث المباشر لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

beINSPORTSNews

قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منصة يوتيوب

نظام البطولة

سيتم توزيع الأندية الممثلة لـ12 اتحادا وطنيا على مستويين في كل منطقة، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس/آذار 2026، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تلعب جميع المباريات من دور الثمانية وحتى النهائي بين 17 و25 أبريل/نيسان 2026.

الأندية المشاركة (منطقة الغرب)

الأهلي السعودي (حامل اللقب)

الاتحاد السعودي (بطل الدوري)

الهلال السعودي (وصيف الدوري)

شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة (الإمارات)

السد، الغرافة، الدحيل (قطر)

تراكتور سازي ( إيران

ناساف (أوزباكستان)

الشرطة (العراق)

تصنيف أندية الغرب في القرعة

التصنيف الأول: الأهلي السعودي، شباب الأهلي الإماراتي، السد القطري، تراكتور الإيراني، ناساف الأوزبكي، الشرطة العراقي.

التصنيف الثاني: الاتحاد السعودي، الهلال السعودي، الشارقة الإماراتي، الوحدة الإماراتي، الغرافة القطري، الدحيل القطري.