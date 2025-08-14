إطلاق نار وابتزاز.. تفاصيل صادمة حول صفقة انتقال غيوكيرس لأرسنال

فجّر تقرير بريطاني مفاجأة تتعلق بكواليس صفقة انتقال المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس من سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى أرسنال الإنجليزي.

وفتحت الشرطة السويدية تحقيقا في حادث إطلاق نار ومؤامرة ابتزاز محتملة، يُشتبه في ارتباطها بالصفقة المذكورة وفق ما أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، تعرّض رجل، هو قريب أحد وكلاء اللاعب ممن له علاقة بالصفقة، لإطلاق نار مزدوج في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتحقق الشرطة السويدية الآن في ما إذا كان حادث إطلاق النار، وما وصفته بمؤامرة الابتزاز للحصول على أموال، مرتبطين بصفقة غيوكيرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل (قريب الوكيل)، الذي لم يُكشف عن هويته، تفاخر بحصوله على جزء من رسوم الانتقال البالغة 64 مليون جنيه إسترليني، مما أثار مزاعم بتعرض الوكيل "لضغوط مالية" في محاولة ابتزاز.

ووصلت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغات من السكان عن سماع أصوات طلقات نارية خارج المنزل، في حين لم يُصب أحد بأذى.

ورفض هذا الوكيل تأكيد أو نفي تعرّضه للابتزاز لكنه قال "ليس لهذا الحادث (إطلاق النار) أي علاقة بي أو بكرة القدم".

من جانبه، أكد بير إنغستروم، وهو رئيس قسم العمليات بالشرطة السويدية، أن عصابات استهدفت وكلاء كرة القدم في السنوات الأخيرة، نظرا لتعاملاتها المالية الضخمة.

وقال "لقد حذرنا من ذلك، لكن المجرمين بدؤوا في استخدام الشباب كمنفذين لهذه الأعمال. يتولون مهام الابتزاز أو ترهيب الأشخاص. إنها مشكلة متنامية، وستمتد إلى قطاعات عديدة في المجتمع".

صفقة مثيرة للجدل

وكان فريديريكو فارانداس رئيس سبورتنغ لشبونة قد ألمح قبل إتمام الصفقة إلى وجود أمر كهذا حين قال: "ابتزاز وإهانات، سبورتنغ لن يقبل بهما".

وأعلن أرسنال يوم 26 يوليو/تموز الماضي ضم غيوكيرس بعد مفاوضات طويلة ومعقدّة، إذ ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أيضا.

وقبل إتمام الصفقة، تغيّب اللاعب عن معسكر سبورتنغ لشبونة الإعدادي للموسم الجديد 2025-2026، في محاولة منه للضغط على النادي بغية تسهيل انتقاله إلى "الغانرز".

ومن المنتظر أن يخوض غيوكيرس مباراته الرسمية الأولى مع أرسنال يوم الأحد المقبل، حين يحل وصيف بطل الموسم الفائت ضيفا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.