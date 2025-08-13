موعد نزال حمزة شيماييف ضد دو بليسيس في فنون القتال المختلطة والقنوات الناقلة

سيلتقي الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس مع البطل غير المهزوم الإماراتي حمزة شيماييف وجها لوجه في الحدث الرئيسي لبطولة "يو إف سي 319".

ومن المقرر أن يتنافس المصارعان على لقب الوزن المتوسط في بطولة "يو إف سي"، في نزال يتوقع أن يكون قويا وشرسا.

يُعتبر شيماييف ودو بليسيس، بلا شك، أفضل مصارعين في وزن المتوسط على وجه الأرض حاليا، وهما في أوج عطائهما، وقد يُسيطر الفائز في هذه المعركة على القسم للسنتين أو الثلاث سنوات المقبلة.

ويسعى دو بليسيس للدفاع عن لقب الوزن المتوسط للمرة الثالثة بعد أن توج به في البداية بفوزه على شون ستريك لاند قبل أن يتغلب على إسرائيل أديسانيا وستريك لاند.

ومع ذلك، سيكون نزال الأحد اختبارا صعبا للغاية، نظرا لأن شيماييف لم يهزم طيلة 14 نزالا بينهم 8 نزالات في بطولة "يو إف سي".

منذ ظهوره لأول مرة في عام 2020، أذهل شيماييف البالغ من العمر 31 عاما الجميع، وفي آخر نزال له العام الماضي حقق الفوز على روبرت ويتاكر بالإخضاع.

موعد نزال شيماييف ودو بليسيس في "يو إف سي 319"

من المقرر أن تقام بطولة "يو إف سي 319" فجر الأحد 17 أغسطس/آب الجاري في مركز يونايتد بشيكاغو معقل فريق شيكاغو بولز.

وتنطلق البطاقة التمهيدية المبكرة الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وسيبدأ النزال الرئيسي الساعة السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة صباحا بتوقيت الإمارات، الثانية صباحا بتوقيت غرينيتش.

قنوات البث المباشر لبطولة "يو إف سي 319":

TNT Sports

ESPN

UFC Fight Pass

DAZN

stc tv في السعودية

يدخل دو بليسيس الحلبة لأول مرة في بطولة "يو إف سي" بشيكاغو منذ عام 2019، وفي جرابه 23 فوزا مقابل هزيمتين.

فاز النجم الجنوب أفريقي بلقب الوزن المتوسط بعد تغلبه بقرار منقسم على شون ستريكلاند في يناير/كانون الثاني 2024.

ومنذ ذلك الحين، دافع عن لقبه بنجاح ضد إسرائيل أديسانيا في أغسطس/آب 2024، ثم في مباراة إعادة ضد ستريكلاند في فبراير/شباط 2025.

بعد عام من الابتعاد عن الحلبة، يدخل شيماييف المصارع المدمر الحلبة يوم الأحد بنية الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، لكنه سيواجه خصما بارعا في المصارعة والقتال ومنافسة أفضل الضاربين في اللعبة.

Khamzat Chimaev has hands… 💨#UFC319 | Saturday | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/LTqSttq7e8 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) August 13, 2025

حمزة شيماييف

الجنسية: إماراتي

العمر: 31 عاما

إجمالي المعارك: 14

السجل: 14-0

الطول: 1و87 سنتيمترا

الفوز بالضربة القاضية: 6 مرات

الفوز بالإخضاع: 6 مرات

دريكوس دو بليسيس

الجنسية: جنوب أفريقي

العمر: 31 عاما

إجمالي المعارك: 25

السجل: 23-2

الطول: 1 متر و85 سنتيمترا

الفوز بالضربة القاضية: 9 مرات

الفوز بالإخضاع: 11 مرات

جميع نزالات "يو إف سي 319"

البطاقة الرئيسية:

دريكوس دو بليسيس ضد حمزة شيماييف-لقب الوزن المتوسط.

الإنجليزي ليرون مورفي ضد الأميركي آرون بيكو (وزن الريشة).

الأميركي جيف نيل ضد البرازيلي كارلوس براتيس (وزن الوسط).

الأميركي جاريد كانونير ضد الإنجليزي مايكل بيج (وزن المتوسط).

الأميركي تيم إليوت ضد الياباني كاي أساكورا (وزن الذبابة).

البطاقة التمهيدية

الأميركي كينغ غرين ضد البرازيلي كارلوس دييغو فيريرا (وزن الخفيف).

جيرالد ميرشارت ضد مايكل أوليكسيجوك (وزن الوسط).

البرازيلية جيسيكا أندرادي ضد المكسيكية لوبي غودينيز (وزن القشة).

الأميركي تشيس هوبر ضد الأميركي ألكسندر هيرنانديز (وزن الخفيف).

التمهيدي المبكر