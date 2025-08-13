مشجعو برشلونة وفياريال يهددون باللجوء للقضاء بعد قرار نقل المباراة إلى أميركا

تسود حالة من الغضب وسط مشجعي برشلونة وفياريال بعد قرار نقل مباراتهم في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى ميامي الأميركية، وصلت إلى حد التهديد باللجوء إلى القضاء.

وأعربت مجموعات مشجعي برشلونة وفياريال، إلى جانب رابطة مشجعي كرة القدم الإسبانية، عن معارضتها الشديدة لنقل المباراة وهددت باتخاذ إجراءات قانونية قائلة: "أوقفوا هذا الجنون".

وكان الاتحاد الإسباني قد وافق على نقل مباراة الجولة الـ17 بين الفريقين من ملعب فياريال "لاسيراميكا" إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2025. على أن يتم رفع الطلب إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لاستكمال إجراءات الترخيص.

وأعلنت شبكة المشجعين الاستعداد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الإسباني والمجلس الأعلى للرياضة "لمنع هذا الانتهاك ضد المشجعين وكرة القدم الإسبانية".

وطالبت الشبكة الاتحاد الإسباني بسحب ترخيص إقامة المباراة في ميامي، والمجلس الأعلى للرياضة بممارسة صلاحياته بمنع إقامة المباراة هناك، وقالت "إذا استمر المشروع سنتخذ الإجراءات المناسبة أمام المحاكم لمنعه".

بدورها، أصدرت الشبكة المستقلة لمشجعي كرة القدم في إسبانيا بيانا استنكرت فيه ترحيل المباراة.

وأكدت الشبكة انضمام روابط مشجعي فياريال وبرشلونة إلى موقفها الرافض "للمحاولات المخزية لتشويه الليغا وسلبها من المستهدف الأول، الجماهير".

وأضاف البيان "كرة القدم حدث اجتماعي وثقافي أكبر بكثير من فرع لصناعة الترفيه، ومحاولة استئصاله من المجتمع اعتداء لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمامه".

وتابع "نقل مباراة من مسابقة إسبانية إلى الخارج يحطم النزاهة وحقوق الجماهير المحلية التي دفعت اشتراكات لحضور كل المباريات بملعبها".

وفي حال الموافقة، سيصبح الدوري الإسباني أول دوري من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يُقيم مباراة تنافسية خارج أرضه.

يأتي هذا التطور في أعقاب المراجعة الأخيرة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقواعد المباريات الخارجية، حيث تم تشكيل مجموعة عمل للنظر في إطار قانوني مُعدّل.

تذاكر مجانية

في محاولة لتهدئة غضب جماهيره كشف رئيس نادي فياريال فرناندو رويج أن ناديه مستعد لتقديم تذاكر سفر ودخول مجاني لحاملي التذاكر الموسمية لحضور المباراة إذا قرروا السفر إلى الولايات المتحدة لمشاهدة المباراة.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي "إنها فرصة رائعة. أتوقع أن تُقام المباراة يوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة إذا استُوفيت جميع الإجراءات".

وأضاف "أي مشجع يرغب في الذهاب إلى ميامي لمشاهدة المباراة سيفعل ذلك مجانًا، بما في ذلك السفر والدخول، وبدون أي قيود على عدد الطلبات".