سجن نجم سابق بالبريميرليغ 7 سنوات لتورطه في تهريب المخدرات

حُكم على نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، روني ستام، بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهريب المخدرات.

وُجهت إلى نجم ويغان أثليتيك السابق تهمة التآمر لتهريب أكثر من طنين من الكوكايين إلى موطنه هولندا، بعد اعتقاله في يونيو/حزيران الماضي.

ووصفت النيابة العامة الهولندية اللاعب السابق بأنه "اسم كبير" في عالم الجريمة المنظمة، وطالبت المحكمةَ بالحكم عليه بالسجن 13 عاما.

لكن اللاعب حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد تبرئته من اثنتين من التهم الأكثر خطورة الموجهة إليه.

حاول اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا تهريب ما يزيد عن 64 مليون دولار من المخدرات المحظورة.

وأدين ستام بتهمة الاتجار بـ 724 كيلوغراما من الكوكايين ومادة "أم دي أم أي" (MDMA)، وحيازة أكسيد النيتروز، أو "غاز الضحك" كما هو معروف على نطاق أوسع.

أنكر ستام في البداية كونه "عنصرا رئيسيًا" في عالم الاتجار بالمخدرات وقال "كان من الغباء أن أتعاون مع هؤلاء الرجال. لم تكن لي أي علاقة بتلك الكميات الكبيرة من الكوكايين، ولا علاقة لي بتدبير التهريب".

لكنه اعترف لاحقا بتورطه في مؤامرة لتهريب 20 كيلوغراما من الكوكايين من البرازيل إلى فرانكفورت، وانتهى الأمر باعتراض المخدرات في تشيلي قبل وصولها المقرر إلى روتردام.

كما أُلقي القبض على والدي ستام وشقيقه وصديقته للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات بعد أن اخترقت الشرطة خدمة رسائل مشفرة.

أدت مداهمة للشرطة لستة منازل وشاحنة تخييم إلى اكتشاف 114 ألف دولار نقدا.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر ستام بدفع مبلغ 1.98 مليون دولار من أرباحه غير المشروعة.

أمضى ستام ثلاث سنوات مع نادي ويغان بعد فوزه بلقب الدوري الهولندي الممتاز موسم 2009-2010 مع نادي تفينتي بقيادة ستيف مكلارين.

شارك في 73 مباراة مع لاتيكس، لكنه غاب عن فوزهم الشهير في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي بسبب كسر في ساقه.

استمتع ستام بفترة قصيرة مع ستاندرد لييج بعد مغادرته ملعب جيه جيه بي آنذاك، قبل أن يعود إلى نادي طفولته، ناك بريدا.