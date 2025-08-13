إصابة خطيرة تشوّه وجه لاعب إنجليزي بعد اصطدامه بحارس مرمى

تعرض لوك أرمسترونغ مهاجم فريق كارلايل يونايتد لكرة القدم لإصابة خطيرة في وجهه نهاية هذا الأسبوع بعد اصطدامه بحارس مرمى فريق ووكينغ.

قدّم مهاجم كارلايل يونايتد كل ما لديه يوم السبت الماضي خلال المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي ضد ووكينغ.

وأثناء محاولته تسديد الكرة برأسه في مرمى الفريق المنافس، تعرض اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا لركلة في وجهه من قبل حارس مرمى ووكينغ، وأجبرته قوة الصدمة على مغادرة الملعب.

أصيب وجه لاعب كرة قدم بجروح بالغة إثر ركله في رأسه. وأظهرت نتيجة الاصطدام على وسائل التواصل الاجتماعي إصابة أرمسترونغ بجرح غائر في الجانب الأيمن من وجهه.

💪 Battered and bruised, here’s your Player of the Match from today’s win over Woking FC. Well played, Luke! 👏 https://t.co/JoEE7IoAkg pic.twitter.com/arvckdmhFR — Carlisle United (@officialcufc) August 9, 2025

"أحسنت يا لوك"

بعد ساعات من غياب اللاعب عن الملاعب، طمأن النادي جماهير كارلايل في صباح اليوم التالي عندما أعلن عن اختيار لوك أفضل لاعب في المباراة.

وكتب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "أحسنت يا لوك"، ونشر صورة لوجه المهاجم المصاب بالكدمات.

قبل دقائق فقط من هذه الحادثة المؤسفة، كان لوك أرمسترونغ هو من افتتح التسجيل في اليوم السابق.

وأكد المدرب الويلزي "يقدم لوك أداءً استثنائيا منذ عودته (من إعارة إلى موذرويل في أسكتلندا)".

وأضاف "لقد أُعجبت كثيرًا بأدائه في فترة ما قبل الموسم، وبالطبع في التدريبات. نحن نعرف ما نتوقعه من لوك. إنه يبذل جهدًا كبيرا وأنا سعيد من أجله".

يبقى أن نرى ما إذا كانت إصابة المهاجم ستُبعده عن كرة القدم الإنجليزية في الأسابيع المقبلة أم لا.