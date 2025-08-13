رياضة|الدوري الألماني|البرتغال

هل يصبح الجزائري عمورة الصفقة الأغلى في تاريخ بنفيكا؟

الجزائري عمورة سجل 10 أهداف وقدّم 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع فولفسبورغ (غيتي)
13/8/2025-|آخر تحديث: 13:03 (توقيت مكة)

يسعى نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي في الموسم الماضي، لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من خلال التعاقد مع لاعب جزائري.

وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن بنفيكا يضغط بقوة من أجل ضم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة من فولفسبورغ الألماني.

وأضافت الصحيفة أن بنفيكا مهتم للغاية بضم عمورة (25 عاما) لما يتمتع به من مهارات فنية عالية وأداء لافت خلال مسيرته مع فريقه الحالي.

وأثار عمورة المنحدر من ولاية جيجل الجزائرية، إعجاب برونو لاج مدرب بنفيكا وروي كوستا المدير الرياضي للنادي، وكلاهما واثقان تماما من قدرة اللاعب الجزائري على إحداث الفارق.

ولذلك يسعى بنفيكا لتقديم عرض رسمي لفولفسبورغ من أجل حسم الصفقة، رغم أن الأخير يطالب بمبلغ مالي مرتفع يصل إلى 40 مليون يورو، في حين يريد النادي البرتغالي دفع 35 مليونا.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ المذكور ستكون الأغلى في تاريخ بنفيكا وفقا للصحيفة، علما أنه انتقل إلى فولفسبورغ من رويال أونيون سان غيلواز البلجيكي مقابل 18 مليون يورو.

Soccer Football - Europa League - Group E - Union Saint-Gilloise v Liverpool - Lotto Park, Anderlecht, Belgium - December 14, 2023 Union Saint-Gilloise's Mohamed El Amine Amoura scores their first goal REUTERS/Yves Herman
عمورة انتقل إلى فولفوسبورغ من سان غيلواز البلجيكي مقابل 18 مليون يورو (رويترز)

وفي موسمه الوحيد 2024-2025 مع الفريق الألماني سجل عمورة 10 أهداف وقدّم لزملائه 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بجميع البطولات.

وخلال مسيرته الاحترافية مثّل عمورة العديد من الفرق مثل سان غيلواز ولوغانو السويسري، وتُوج معهما بكأس بلجيكا (1) وكأس سويسرا (1)، فيما كانت بداية مسيرته الكروية مع وفاق سطيف الجزائري.

