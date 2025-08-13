هل يصبح الجزائري عمورة الصفقة الأغلى في تاريخ بنفيكا؟

يسعى نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي في الموسم الماضي، لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من خلال التعاقد مع لاعب جزائري.

وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن بنفيكا يضغط بقوة من أجل ضم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة من فولفسبورغ الألماني.

🚨🇵🇹 BENFICA FONCE SUR MOHAMED AMOURA ! 💣 👉 Les portugais pourraient débourser 35 millions, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l’histoire du club ! 👉 Le bayer Leverkusen et Liverpool sont également intéressé par l’Algérien. 🗞️@Record_Portugal pic.twitter.com/uzAyUFc71q — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 11, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فيرتز يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا list 2 of 2 مطبخ بوروسيا دورتموند يمنعه من عقد صفقات جديدة end of list

وأضافت الصحيفة أن بنفيكا مهتم للغاية بضم عمورة (25 عاما) لما يتمتع به من مهارات فنية عالية وأداء لافت خلال مسيرته مع فريقه الحالي.

وأثار عمورة المنحدر من ولاية جيجل الجزائرية، إعجاب برونو لاج مدرب بنفيكا وروي كوستا المدير الرياضي للنادي، وكلاهما واثقان تماما من قدرة اللاعب الجزائري على إحداث الفارق.

ولذلك يسعى بنفيكا لتقديم عرض رسمي لفولفسبورغ من أجل حسم الصفقة، رغم أن الأخير يطالب بمبلغ مالي مرتفع يصل إلى 40 مليون يورو، في حين يريد النادي البرتغالي دفع 35 مليونا.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ المذكور ستكون الأغلى في تاريخ بنفيكا وفقا للصحيفة، علما أنه انتقل إلى فولفسبورغ من رويال أونيون سان غيلواز البلجيكي مقابل 18 مليون يورو.

وفي موسمه الوحيد 2024-2025 مع الفريق الألماني سجل عمورة 10 أهداف وقدّم لزملائه 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بجميع البطولات.

وخلال مسيرته الاحترافية مثّل عمورة العديد من الفرق مثل سان غيلواز ولوغانو السويسري، وتُوج معهما بكأس بلجيكا (1) وكأس سويسرا (1)، فيما كانت بداية مسيرته الكروية مع وفاق سطيف الجزائري.