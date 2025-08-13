نور محمدوف: فلسطين دعمت أيرلندا أثناء المجاعة والأخيرة ترد الجميل

أكد حبيب نور محمدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة أن الفلسطينيين قدّموا يد العون لشعب أيرلندا التي عانت من مجاعة كبرى قبل مئات السنين، مؤكدا أن ذلك أحد أسباب المواقف الأيرلندية الداعمة لفلسطين.

وأشار محمدوف في مقابلة له أجراها في مدينة نيويورك الأميركية إلى أن فلسطين أغاثت أيرلندا، حين كانت الأولى جزءا من الإمبراطورية العثمانية.

وقال محمدوف "منذ وقت طويل وقبل مئات السنين كانت أيرلندا تعاني من الجوع، والإمبراطورية العثمانية التي كانت تشمل فلسطين أيضا، أرسلت سفنا محمّلة بالطعام لهم".

وأضاف المقاتل الروسي المعتزل "كانوا يدعمون أيرلندا عندما كانت تعاني من الجوع، لا تنسوا هذا، واليوم الفلسطينيون يعانون من نفس المشكلة".

وأتم محمدوف "الآن أيرلندا ترد الجميل وتدعم إخواننا في فلسطين، ولا يتصرفون مثل الدول الأخرى".

وسبق لمحمدوف أن أشاد بالشعب الأيرلندي في يناير/كانون الثاني الماضي حيث وصفه بأنه "أكبر داعم لفلسطين".

وأمسك محمدوف بالميكروفون بعد نهاية نزال ابن عمه عثمان الذي هزم منافسه الأيرلندي بول هيوز في بطولة "طريق الأبطال إلى دبي"، وأشاد بهيوز والشعب الأيرلندي.

وقال نور محمدوف مشيرا للخلافات بينه وبين المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور "أعلم أن هذا ليس وقتي للحديث، أريد فقط أن أقول شيئا واحدا: مع كل ما حدث بيني وبين كونور عندما كنا نقاتل، لا تنسوا أن أيرلندا هي أكبر داعم في العالم لفلسطين، لا تنسوا هذا، نحن نحبكم يا رفاق، أنتم وحكومتكم وكل شخص".

KHABIB TAKES THE MIC AND SHOWS RESPECT TO IRELAND FOR SUPPORTING PALESTINE 🇷🇺🇮🇪🇵🇸 “Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine, we love you guys because you show support to our brothers in Palestine” 🎥 @PFLMMA pic.twitter.com/nMphWDoPAa — ACD MMA (@acdmma_) January 25, 2025

إعلان

وتُعتبر أيرلندا من أكثر الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ اتخذت خطوات عملية للاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دول أخرى مثل إسبانيا والنرويج.

كما دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز قبل أيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستخدام إجراءات الفصل السابع بحق إسرائيل، على خلفية جرائم الإبادة والتجويع بغزة.

وقال هيغينز في تصريحات إذاعية "أرى أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والنازحين والمجوعين.