ليفاندوفسكي: لامين جمال لاعب مميز وبرشلونة قادر على صناعة التاريخ

تطرق هداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمسيرته في النادي معتبرا أن البارسا قادر على صنع التاريخ بتشكيلته الحالية المكونة من المواهب الشبابية.

تباهى برشلونة بواحد من أخطر ثلاثي هجومي في كرة القدم الموسم الماضي. وبينما خطف رافينيا ولامين جمال الأضواء في أغلب الأحيان، كان روبرت ليفاندوفسكي هو من سجل معظم الأهداف وقدم مساهمة لا يستهان بها.

أظهرت جولة ما قبل الموسم أن ليفاندوفسكي لا يزال يمتلك الكثير وأن تكيفه مع ديناميكيات اللعب كان مثاليًا. وقد تكون جائزة بيتشيتشي هدفًا في ذهنه مرة أخرى هذا الموسم.

وتحدث النجم البولندي في مقابلة مع "بي بي سي" عن كيفية نموه وتعلمه والتعايش مع لاعبين في نصف عمره، وكيف يزدهرون معا.

وقال "عندما أرى أنني ما زلتُ غير مضطر للتفوق على الشباب، وأنهم ما زالوا مضطرين للتفوق عليّ، فهذا يعني أن الموسم المقبل قد يكون رائعًا أيضًا. ما زلتُ مستعدًا لتقديم أفضل ما لديّ".

وأضاف "أدركت أنني لا أستطيع منافستهم، لكن بإمكاني مساعدتهم، وهم قادرون على مساعدتي أيضًا. أتعلم منهم الكثير".

علاقة ليفاندوفسكي بجمال

العديد من الصور ومقاطع الفيديو أظهرت وجود علاقة خاصة بين ليفاندوفسكي ولامين جمال. حيث لا يخفي مدى انبهاره بأداء اللاعب الشاب.

ومنذ بداية تحضيرات برشلونة للموسم المقبل 2025-2026، بدت ملامح الانسجام واضحة بين نجمي الفريق، الإسباني والبولندي، وعبّرا عن ذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وأظهر مقطع فيديو نشره نادي برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نزالا طريفا في الملاكمة بين ليفاندوفسكي وجمال، حاول خلاله كل منهما توجيه لكمات خفيفة للآخر، دون أن يُلحق به أي أذى.

بعد أن شقّ جمال طريقه عبر أكاديمية لا ماسيا العريقة، رُقّي جمال إلى صفوف الفريق الأول في سن الـ15 فقط.

ولفت جمال أنظار كبار نجوم كتالونيا على الفور، وكان من الواضح منذ البداية أنه نجم عالمي في طور التكوين.

واحتاج روبرت ليفاندوفسكي إلى 50 دقيقة فقط مع لامين جمال ليدرك أن موهبة برشلونة الواعدة "لاعب مميز".

وقال ليفاندوفسكي عن أول جلسة تدريبية له عندما رأى لامين جمال والانطباع الذي تركه في نفسه حينها "إنها المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها بعد 50 دقيقة أنه يمتلك شيئًا مميزًا.

وأضاف "لم أصدق ذلك لأنني لم أرَ لاعبًا كهذا في هذا العمر، ظننتُ أن هذا مستحيل في سن الخامسة عشرة".

وعن حظوظ فوز جمال بالكرة الذهبية هذا العام قال "كان موسم لامين جمال رائعًا. لديه متسع من الوقت، إن لم يكن هذا العام، فربما العام المقبل".

وتابع "قدم رافينيا أيضا موسمًا رائعا. لدينا لاعبون يمكن أن يكونوا من أبرز المرشحين لهذه الجائزة".