قرار غير مسبوق يخص حكام الليغا في الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارا جديدا بنشر أسماء الطواقم التحكيمية المكلّفة بإدارة مباريات الليغا والدرجة الثانية في الموسم الجديد 2025-2026 بيوم واحد قبل إجراء المقابلة.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي جاء فيه، إنه سيكشف عن أسماء حكام المباريات قبل يوم واحد من إقامتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم منظومة التحكيم بالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية.

وجاء في البيان "ستنشر لجنة الحكام (CACP) -وهي هيئة تابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مسؤولة عن تعيين الحكام في البطولات الاحترافية- أسماءَ طاقم الحكام لكل مباراة في اليوم السابق لإقامتها، وقبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي".

وأضاف "يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم سلك التحكيم، المعتمدة لهذا الموسم بمشاركة جميع الأطراف المعنية بكرة القدم الإسبانية".

واختتم البيان "سيتم الإعلان عن حكام مباريات الجمعة في يوم الخميس، وعن حكام مباريات السبت في يوم الجمعة، وهكذا بالنسبة لجميع مباريات الدوري الإسباني والدرجة الثانية".

رسالة لريال مدريد

من جانبها ترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الإجراء الجديد يهدف إلى تفادي الضغوط التي تمارسها الأندية على الحكام.

وأشارت إلى أن ذلك يُعد "رسالة ضد الأساليب التي تستخدمها أندية، مثل ريال مدريد"، واصفة ذلك بأنه "تحرّك مهم وقرار غير مسبوق".

وأوضحت "يهدف هذا الإجراء إلى الحد قدر الإمكان من الحملات الإعلامية التي تمارس ضغوطا على الحكام عدة أيام قبل المباريات، وهو أسلوب اعتاد عليه على سبيل المثال، نادي ريال مدريد من قناته التلفزيونية، التي يبث عليها تقارير مثيرة للجدل عندما لا يكون النادي راضيا عن الحكم المكلَّف بإدارة إحدى مبارياته".

يُذكر أن مباريات الموسم الجديد 2025-2026 ستبدأ يوم الجمعة المقبل بمواجهة تجمع بين جيرونا ورايو فاييكانو وتتبعها مباراة فياريال وريال أوفييدو.

ويقص برشلونة حامل اللقب شريط مبارياته بحلوله ضيفا على ريال مايوركا، يوم السبت القادم، بينما يختتم ريال مدريد الجولة الافتتاحية يوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب الجاري عندما يستقبل ضيفه أوساسونا على ملعب سنتياغو برنابيو.