طفلان من غزة يشاركان في حفل توزيع ميداليات السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن طفلين من فلسطين سيشاركان في حفل توزيع الميداليات بعد نهاية كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء.

وسوف ينضم الطفلان تالا (12 عاما) ومحمد (9 سنوات) إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين على المنصة، بينما يتسلم اللاعبون ميدالياتهم بعد المباراة.

وفي بيان له قبل مباراة الليلة، قال يويفا لكرة القدم "تالا البالغة من العمر 12 عاما هي فتاة فلسطينية صغيرة تعاني من مشاكل صحية تم نقلها إلى ميلانو لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، نظرا لعدم وجود معدات كافية في غزة بعد بدء الحرب".

وسوف ينضم إلى تالا على منصة التتويج الطفل محمد البالغ من العمر 9 سنوات، والذي فقد والديه خلال الحرب، وأصيب بجروح بالغة في أعقاب غارة جوية.

وقال "نظرا لخطورة حالته وصغر سنه، كان محمد وجدته محظوظين بمغادرة غزة وتم الترحيب بهما في ميلانو، حيث يتلقى محمد حاليا العلاج الطبي".

وبالإضافة إلى ذلك، حمل 9 أطفال لاجئين من أفغانستان والعراق ونيجيريا وفلسطين وأوكرانيا لافتة قبل المباراة كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

A warm welcome to Udine 🥰 🧡 We invited children from underprivileged areas of the city to greet @SpursOfficial players at Stadio Friuli!#EveryChildIsAChampion #SuperCup pic.twitter.com/AWZuh8yLS7 — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

الأطفال التسعة المستفيدون من أحد شركاء مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، إنتر كامبوس، وهي مؤسسة نشطة، من بين مجالات أخرى، في التكامل الاجتماعي بين المجموعات العرقية والثقافات المختلفة.

وتأتي مبادرة يويفا الإنسانية بعد أيام قليلة من تساؤل مهاجم ليفربول محمد صلاح عن سبب تكريم المنظمة الغامض للراحل سليمان العبيد، المعروف أيضا باسم "بيليه الفلسطيني"، الذي استشهد في غزة أثناء انتظاره المساعدة.

إعلان

سأل المصري صلاح "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا؟"، وذلك بعد تغريدة الحساب الرسمي ليويفا قائلا "نودع سليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".