شاهد.. ميسي يقترب من العودة إلى الملاعب

تدرب ليونيل ميسي رفقة زملائه في الفريق، اليوم الأربعاء، في جلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، في إشارة إلى قرب عودته إلى الملاعب بعد غيابه عن مباراتين بسبب إصابة عضلية تعرض لها أمام نيكاكسا في بطولة كأس الدوريات لكرة القدم.

وكان الغياب الملحوظ عن مركز تدريب فلوريدا بلو هو رودريغو دي بول، الذي لم يتم تهميشه لأسباب بدنية ولكن لإتمام عملية الحصول على تأشيرة.

غاب ميسي عن إنتر ميامي السبت الماضي في خسارته 4-1 أمام أورلاندو سيتي، وهي الهزيمة التي تراجعت بهم إلى المركز السادس في المؤتمر الشرقي برصيد 42 نقطة، على الرغم من أن لديهم 3 مباريات إضافية مقارنة بأندية الدوري الأميركي الأخرى.

🚨عـاجـل | الأسطورة ليونيل ميسي يُشارك في التدريبات الجماعية 😍🐐

pic.twitter.com/EKyICIulZ3 — Messi World (@M10GOAT) August 13, 2025

قد يعود ميسي إلى الملاعب السبت القادم في مواجهة لوس أنجلوس غالاكسي، على الرغم من أن المدرب خافيير ماسكيرانو أكد أنه ليس في عجلة من أمره لإعادة نجمه، ويهدف إلى أن يكون لائقا تماما لمباراة ربع نهائي كأس رابطة الأندية الأربعاء المقبل ضد تيغريس.

وستكون مباراة السبت أول مواجهة بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس غالاكسي منذ فوز الأخير باللقب. ولم يرتقِ أداء لوس أنجلوس إلى مستوى التوقعات، ويحتل حاليا المركز الـ15 في المؤتمر الغربي.