شاهد.. لاعبة تنس تطلب إخراج طفل من المدرجات بسبب بكائه

فقدت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو أعصابها خلال بطولة الماسترز في سينسيناتي لسبب غريب للغاية.

ولم تتمكن رادوكانو (22 عاما) من الحفاظ على هدوئها خلال مباراتها ضد نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بسبب إزعاجها من طفل رضيع لم يتوقف عن البكاء.

وخلال المجموعة الثالثة والحاسمة بين اللاعبتين، وبينما كانت رادوكانو تستعد للإرسال قطع بكاء طفل رضيع على المدرجات تركيزها.

وعلى الفور تركت رادوكانو موقعها واتجهت إلى حكم الكرسي معبرة عن انزعاجها من بكاء الطفل الذي استمر عدة دقائق، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

"It's a child do you want me to send the child out of the stadium?" 😭😭😭😭 pic.twitter.com/7f1SgakQez — Owen (@kostekcanu) August 11, 2025

وقالت رادوكانو لحكم الكرسي "لقد مر نحو 10 دقائق على ذلك"، فرد الحكم بدهشة "إنه طفل. أتريدين أن أطرده من الملعب؟".

فما كان من رادوكانو إلا أن هزت كتفيها وقالت "نعم"، وسط هتاف الجماهير الحاضرة، وبعدها طلب الحكم استئناف اللعب، حيث قال "علينا الاستمرار في الوقت الحالي".

يُذكر أن رياضة التنس المعروفة باسم الكرة الصفراء، تتطلب من الجمهور التزام الصمت أثناء اللعب من أجل ضمان تركيز اللاعبين.

وفي المباراة الماراثونية التي استمرت أكثر من 3 ساعات في أجواء اتسمت بالحرارة العالية، خسرت رادوكانو أمام سابالينكا بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7، 6-4 و6-7.

وتُعد هذه المباراة الثانية بين اللاعبتين خلال العام الحالي (2025)، إذ فازت سابالينكا أيضا في الأولى خلال الدور الثالث من بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى في عالم التنس.

وبخروجها من بطولة سينسيناتي، تستعد رادوكانو الآن لخوض منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى التي تُقام في الفترة ما بين 18 أغسطس/آب الجاري حتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.