5 مرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة المقبل، بمباراة ليفربول (حامل اللقب) ضد بورنموث، يترقب عشّاق كرة القدم الفرق الخمسة الكبرى ومحاولة الرباعي: أرسنال، مانشستر سيتي، تشلسي، ومانشستر يونايتد، عدم احتفاظ "الريدز" باللقب والظفر به.

وتجاوز إجمالي إنفاق أندية البريميرليغ هذا الصيف 1.8 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار) بقليل، في رقم قياسي جديد.

ويظهر تحليل الإنفاق الصافي وجود ليفربول في الصدارة بفارق كبير عن منافسيه، يليه مانشستر سيتي وتشلسي.

ونتناول في ما يلي أبرز استعدادات وصفقات الفرق الخمسة الكبرى في البريميرليغ كالتالي:

ليفربول حامل اللقب

تصدّر قائمة الإنفاق الصيفي بـ 295.5 مليون جنيه إسترليني، مع صفقات بارزة أبرزها فلوريان فيرتز (100 مليون)، وهوغو إيكيتيكي (69 مليون).

دعم النادي مركز الحراسة والظهيرين، بالإضافة إلى المحافظة على هدافه الأبرز محمد صلاح، وعمود الدفاع فيرغيل فان دايك رغم رحيل ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد.

رغم هذه الإنفاقات، شدد المدرب أرن سلوت على أن الأفضلية الحقيقية ليست أموالا، بل استمرارية الفوز وجودة الأداء.

ومع ذلك، ما زالت النادي بحاجة إلى تعزيز مركزي في الدفاع وحراسة المرمى، في إطار بناء جيل جديد، وهو ما أوضحته خسارة لقب درع المجتمع بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

أرسنال الأقرب للتحدي

أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني لثالث مرة متتالية، ويستعد لتحقيق الأمر هذه المرة بأكثر من إنفاق 123 مليون جنيه على صفقات بارزة مثل فيكي غيوكيريش ومارتين زوبيمندي ونوني مادويكي

يشكّل مشروع أرتيتا جديًا لاستعادة لقب انتظره النادي 22 عامًا.

تشلسي حامل لقب العالم

بطل كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز الكبير على بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بالمباراة النهائية، وهو ما جلب زخمًا للفريق يصعب تفويته.

أنفق تشلسي 218 مليون جنيه على صفقات هجومية مثل جواو بيدرو، إيستيفاو، غيتنز وديلاب.

مانشستر سيتي.. العودة القوية

أنفق نحو 128.8 مليون جنيه لتعزيز الخطة الفنية، مع ضم لاعبين مثل تياني ريندرز وأيت-نوري وريان شيرقي.

يواجه تحديات داخل النادي، أبرزها تحقيق التوازن المالي والضغط القانوني المحتمل بسبب الشبهات المالية.

يعول سيتي على رودري وتعويض رحيل القائد دي بروين.

مانشستر يونايتد والعودة للمنافسة

رغم الصعوبات المالية، استقطب لاعبين جدد مثل ماتيوس كونها ومبيومو، فضلاً عن بنيامين سيسكو، على أمل العودة إلى المنافسة على اللقب.