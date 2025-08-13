بالوتيلي: أحلم باللعب لريال مدريد وقضيت فترة رائعة مع برشلونة

يرفض الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، مُقّرا بأنه يحلم باللعب لفريق ريال مدريد الإسباني.

ويحتفل بالوتيلي اليوم بعيد ميلاده الـ35، وبهذه المناسبة استرجع أبرز محطاته الكروية في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وقال بالوتيلي "لديّ حلم وهو اللعب لريال مدريد"، وعند سؤاله عن الواقع أجاب "أبحث فقط عن نادٍ يثق بي. أريد أن ألعب لعامين أو ثلاثة أعوام إضافية، ثم بعدها سأذهب للعب مع أخي إينوخ في فريق فادو للهواة. سنرى ما سيحدث. على أية حال لقد وعدته أن أنهي مسيرتي إلى جانبه".

🗣️🇮🇹 Mario Balotelli : “My dream? It’s still to play for Real Madrid.” 🤍 (Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/F4hoqO8KEN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2025

ويصر بالوتيلي على أن مسيرته الكروية لم تنته بعد، رغم أنه بلا نادٍ منذ نهاية تجربته غير الموفقة مع جنوى في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكنه يتدرب حاليا مع طاقمه الخاص للإعداد البدني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يولي اهتماما كبيرا بما يحدث حوله في عالم كرة القدم.

وقال "لا أشاهد المباريات عبر شاشة التلفاز ولا أتابع المستجدات. أنا عاشق لكرة القدم فقط".

وتطرّق بالوتيلي إلى فترة وجوده في برشلونة قبل أن يرفض ناديه الأم بيعه للنادي الكتالوني لتتغير وجهته إلى إنتر.

وتابع "قضيت فترة كالحلم في برشلونة، كانت التجربة هناك رائعة، كنت مع الأخوين دوس سانتوس وتياغو ألكانتارا وبويان كركيتش. كنا أحرارا في اللعب، وكانوا يعلموننا فقط المهارة، كيف نوقف الكرة، وكيف نمرّر التمريرة الأولى، دون أي تكتيكات. كان من الممتع الوجود على أرض الملعب".

وزاد "لكن (رئيس إنتر الأسبق) ماسيمو موراتي قدّم عرضا أكبر لنادي لوميتسانه فذهبت إلى هناك".

إعلان

واعترف بالوتيلي بأنه لم يُظهر كل إمكانياته في كرة القدم، وأن سبب ذلك يعود إلى سلوكه.

وأوضح "بشكل عام كان بإمكاني أن أقدّم أكثر لو أنني حاولت. أكثر ما أندم عليه هو المنتخب الوطني، كان بإمكاني أن ألعب أكثر مع إيطاليا. هناك أشخاص لم يرغبوا في أن أرتدي قميص الأزوري، على أي حال ذلك أصبح من الماضي".

وارتدى بالوتيلي قميص منتخب إيطاليا في 36 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وخلال مسيرته الكروية ارتدى بالوتيلي قمصان العديد من الأندية الكبرى أبرزها إنتر ميلان، وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بالإضافة إلى مارسيليا ونيس الفرنسيين، وأضنة سبور التركي وسيون السويسري، وحقق خلالها العديد من الألقاب.

أبرز الألقاب التي حققها بالوتيلي مع الأندية: