الجزائر ضد غينيا في كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الجزائر ضد غينيا في المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم.

وتقام مباراة الجزائر ضد غينيا يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس على ملعب "مانديلا الوطني" في أوغندا، وتبدأ الساعة الثالثة مساء (15:00) بتوقيت الجزائر، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد الجزائر في كأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة وترتيب منتخباتها كالتالي:

أوغندا (6 نقاط) من 3 مباريات. الجزائر (4 نقاط) من مباراتين. جنوب أفريقيا (4 نقاط) من مباراتين. غينيا (3 نقاط) من 3 مباريات. النيجر (دون نقاط) من مباراتين.

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة.

🎥 ملخص المباراة: 🇩🇿 1-1 🇿🇦 مواجهة مثيرة بين الجزائر وجنوب إفريقيا تنتهي بالتعادل ضمن لقاءات المجموعة الثالثة 🤝 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/Rvv26SnuXQ#TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/m1TrkPbyPE — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 8, 2025

تشكيلة الجزائر المتوقعة

زكريا بوحلفاية، رضا حلايمية، أيوب غزالة، نوفل خاسف، آدم عليلات، مهدي بوجمعة، زكريا دراوي، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوارس، كوهيلي، أيمن محيوس.

واستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أفريقيا للمحليين بفوز عريض 3- صفر على أوغندا صاحبة الأرض، في الجولة الأولى للبطولة، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا 1-1.

نسخة تاريخية

تُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من الـ2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في 3 دول شراكة، وهذا يمنحها طابعا استثنائيا على المستوى التنظيمي. وقد تم اختيار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام لافتتاح البطولة، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي، بينما تستضيف كمبالا مباراة تحديد المركز الثالث.