التونسي الجعايدي مدربا جديدا للنجمة اللبناني

أعلن نادي النجمة اللبناني لكرة القدم -الأربعاء- عن تعاقده مع المدرب التونسي راضي الجعايدي ليتولى مهام الإدارة الفنية خلفا للمصري محمود فتح الله.

وقدّم النادي المدرب الجديد في مؤتمر صحفي تحدث فيه الرئيس التنفيذي الجديد للنادي رامي بيطار.

وسيقود النجم التونسي السابق المشروع الجديد لنادي النجمة بعد أيام قليلة من انتخاب لجنة إدارية برئاسة رجل الأعمال سعيد سربيه، وتولي نائبه بيطار مهام الرئيس التنفيذي.

وكان بيطار قد شغل منصب نائب الرئيس في نادي الصفاء في السنوات الثلاث الماضية، وأعلن أنه سيحضر معه عددا من اللاعبين ليرتدوا قميص النادي النبيذي على غرار كل من الدوليين الحارس مصطفى مطر، الظهير حسين الزين، المدافعين خليل خميس وفيلكس ملكي، والمهاجم علي قصاص، إضافة إلى تجديد عقد قائد الفريق قاسم الزين وعودة اللاعب حسن كوراني بعد تجربة في سلطنة عُمان.

وكشف الجعايدي أن المفاوضات معه كانت صعبة، وتابع "فخور بالحضور إلى بيروت وتولي تدريب فريق كبير وعريق ليس على الصعيد اللبناني فقط بل العربي أيضا".

وأردف "أسلوبي التدريبي يقوم على الانضباط، ولن أقدّم الوعود بالإنجازات، بل ستراها الجماهير بأم العين بالتعاون مع كامل الكادر المساعد".

ودافع الجعايدي كلاعب عن ألوان الترجي التونسي ثم انتقل للدوري الإنجليزي الممتاز مع بولتون (2004-2006) وبرمنغهام (2006-2009) وساوثهامبتون (2009-2012).

ارتدى قميص بلاده بين 1996 و2009 حيث خاض 105 مباريات دولية وسجل خلالها سبعة أهداف أبرزها في مرمى السعودية خلال نهائيات كأس العالم 2006.

أما مشواره التدريبي فبدأ مع ساوثهامبتون حيث تولى فريق ما دون 23 عاما ثم أشرف على هارتفولد أتلتيك موسم 2019-2020، وعمل مدربا مساعدا مع سيركل بروج البلجيكي عدة أشهر، قبل أن يتولى تدريب فريق البدايات الترجي ويقوده إلى لقب الكأس السوبر التونسية على حساب الصفاقسي، وأُقيل في صيف 2022. خاض الموسم الماضي تجربة قصيرة مع نادي بارادو الجزائري لست مباريات فقط.

كما أعلن النجمة عن دخوله منافسات كرة الصالات، الكرة النسائية، الكرة الشاطئية، وكرة القدم الإلكترونية، في خطوة لتوسيع نشاطاته الرياضية.