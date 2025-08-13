الاتحاد الإنجليزي يوقف حكما مقالا بسبب تعليقاته المهينة لكلوب

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكم السابق في الدوري الممتاز ديفيد كوت لمدة 8 أسابيع اليوم الثلاثاء بسبب تعليقاته المسيئة والمهينة لمدرب ليفربول السابق يورغن كلوب في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع العام الماضي.

وفرضت هيئة تنظيمية مستقلة إيقافًا لمدة 8 أسابيع وبرنامجًا تعليميا إلزاميا وجهًا لوجه على ديفيد كوت لخرقه القاعدة "إي 3" من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قائد ليفربول ينتقد جماهير كريستال بالاس بسبب الراحل جوتا list 2 of 2 غريليش أغلى صفقة بالبريميرليغ ينتقل من سيتي إلى إيفرتون end of list

وأقالت لجنة حكام كرة القدم الإنجليزية كوت بعد انتشار مقطع فيديو مزعوم تم تسجيله في يوليو/تموز 2020 يسيء فيه الحكم إلى كلوب، وبعد تحقيق شامل تم اعتبار أن بقاءه في منصبه غير مقبول.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهاما للحكم كوت (43 عاما) في يونيو/حزيران الماضي قبل أن تقرر لجنة تنظيمية مستقلة إيقافه 8 أسابيع، إلى جانب حضوره شخصيا برنامجا تثقيفيا إلزاميا. وأقر كوت بالتهمة.

وقال الاتحاد الإنجليزي "الحكم تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة بما يتعارض مع المادة 3.1 من لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

ويُزعم أيضا أن هذا يشكل ‭‭"‬‬‬انتهاكا جسيما‭‭’‬‬‬، مما تم تعريفه في المادة 3.2 من لائحة الاتحاد الإنجليزي، إذ تضمنت "تعليقات كوت" إشارة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى جنسية المدرب الألماني.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أعلن إيقاف كوت عن ممارسة أي أنشطة تحكيمية تابعة له حتى يونيو/حزيران 2026. واعتذر الحكم عن تصرفاته.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض أثناء عمله حكمًا في بطولة أمم أوروبا 2024 يظن أنه هيروين.