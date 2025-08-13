الأردني شلباية ينسحب من بطولة اليونان للتنس رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي

انسحب لاعب التنس الأردني عبد الله شلباية من بطولة هيرسونيسوس تشالنغر، التي تقام على الملاعب الصلبة في اليونان، وذلك بعد وقوعه في مواجهة دور الـ32 مع لاعب إسرائيلي.

وفضّل شلباية مغادرة البطولة على مواجهة لاعب إسرائيلي في قرار لقي ترحيبا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير أردنية وعربية تدعم المقاطعة الرياضية وانسحاب اللاعبين العرب أمام الإسرائيليين في مختلف المنافسات.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة محترفي التنس (إي تي بي) أن اللاعب الإيطالي فيليبو موروني استُدعي لخوض المباراة بدلا من الأردني عبد الله شلباية.

وبحسب الموقع، فإن شلباية واصل مؤخرا تقديم مستويات لافتة، إذ ارتفع في التصنيف العالمي 33 مركزا ليحتل المرتبة 353 عالميا، بعد سلسلة انتصارات شملت 7 من آخر 10 مباريات لعبها في 3 بطولات.

انسحب لاعب التنس الأرضي الأردني عبد الله شلباية (21 عامًا)، أمس الثلاثاء، من بطولة خيرسونيس تشالنجر اليونانية ذات الـ50 نقطة؛ بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الدور الـ32 مع لاعب "إسرائيلي".#لا_لإغلاق_اليرموك #نعم_لحرية_الإعلام#قناة_اليرموك#قريبون_منكم pic.twitter.com/mrJem9KEys — قناة اليرموك الفضائية (@YarmoukTvSat) August 13, 2025

وجاء قرار شلباية بعد أسابيع انسحاب منتخب الأردن للشباب تحت 19 عاما من مواجهة إسرائيل في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مدينة ديبنتسونا السويسرية.

وقال الاتحاد الأردني لكرة السلة وقتها في بيان إنه "بناء على المراسلات بين الاتحاد الأردني لكرة السلة والاتحاد الدولي (فيبا) حول مباراة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاما أمام منتخب (إسرائيل) في كأس العالم المقامة في سويسرا، فقد طالب الاتحاد الأردني بعدم خوض المباراة".

وأضاف البيان "بناء على ما سبق، قرر فيبا عدم إقامة المباراة بين الطرفين، وسيكون هناك قرار باحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم".