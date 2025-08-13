أكثر أندية الليغا إنفاقا بالميركاتو الصيفي

يتصدر أتلتيكو مدريد قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بين نظرائه في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير فإن أندية الليغا أنفقت حتى اللحظة 519 مليون يورو على صفقات اللاعبين، قبل نصف شهر من إغلاق نافذة الانتقالات الحالية.

من جانبها أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن مجموع ما تم إنفاقه إلى الآن يقترب من حصيلة صيف العام الماضي التي بلغت 573 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى فريقين فقط يمثّلان ما يقرب من 3 أرباع إنفاق الأندية الإسبانية وهما أتلتيكو مدريد وجاره اللدود ريال مدريد.

Resaltan en grande que el Atleti ha fichado por 175 millones, pero para ver lo obtenido tras las salidas te tienes que meter en la noticia y localizarlo en un hueco pequeño. Manipuladores de época pic.twitter.com/EIYj9rPGyC — Cristhian 🔱 (@cristhianatm03) August 12, 2025

وبلغ إجمالي إنفاق "الروخي بلانكوس" بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يطمح لاعتلاء عرش الكرة الإسبانية، حوالي 175 مليون يورو تم صرفها على 9 تعاقدات أحدها كان مجانيا وهو صفقة ضم المدافع الفرنسي كليمنت لونغليه من برشلونة.

وصرف ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو 167.5 مليون يورو على 4 تعاقدات، أعلاها كان من نصيب المدافع دين هويسين القادم من بورنموث الإنجليزي مقابل 62.5 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه بدا برشلونة بطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، متحفظا للغاية في السوق هذا الصيف، إذ أنفق أقل من 30 مليون يورو وذلك لسداد الشرط الجزائي لخوان غارسيا من إسبانيول، وضم ردوني بردغجي من كوبنهاغن الدنماركي.

أما ماركوس راشفورد ثالث صفقات برشلونة فجاء على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، أي دون مقابل مالي، ليكون النادي الكتالوني في المركز الخامس بعد ريال بيتيس وفياريال.

وعلى النقيض تماما يُعد إشبيلية هو النادي الوحيد بين فرق الليغا الذي لم ينفق ولو يورو واحدا على الصفقات الجديدة، إذ يعاني من أزمة مالية خانقة منذ الموسم الماضي ازدادت حدتها في الصيف الحالي.

وأوضحت "آس" أن إشبيلية ناد اعتاد المشاركة في البطولات الأوروبية وكسب الأموال منها، لكن غيابه عنها في الموسم الماضي أثّر عليه بشدة.

في المقابل صرف جيرونا مبلغ 200 ألف يورو فقط وهي تكلفة استعارة هوغو رينكون من نادي أتلتيك بلباو.

وتاليا قيمة المبالغ التي أنفقها كل فريق في الدوري الإسباني في انتقالات الصيف 2025:

أتلتيكو مدريد: 175 مليون يورو. ريال مدريد: 167.5 مليون يورو. ريال بيتيس: 40 مليون يورو. فياريال: 36 مليون يورو. برشلونة: 28 مليون يورو. سيلتا فيغو: 14 مليون يورو. أتلتيك بلباو: 12 مليون يورو. فالنسيا: 10.6 ملايين يورو. إسبانيول: 6.2 ملايين يورو. أوساسونا: 5 ملايين يورو. ريال مايوركا: 5 ملايين يورو. ريال سوسيداد: 4.5 ملايين يورو. ديبورتيفو ألافيس: 4 ملايين يورو. إلتشي: 3.6 ملايين يورو. ريال أوفييدو: 3.5 ملايين يورو. رايو فاييكانو: 3.1 ملايين يورو. ليفانتي: 2.5 مليون يورو. خيتافي: 1.8 مليون يورو. جيرونا: 200 ألف يورو. إشبيلية: صفر يورو.

يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا تغلق أبوابها عند الساعة 23:59 من يوم الأول من سبتمبر/أيلول 2025.